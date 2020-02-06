Трансляция пресс-конференеции министра велась на официальной странице МИД в Facebook.
“Говоря о встрече в рамках Мюнхенской конференции, я читал тоже об этом, я не имею еще официального предложения. Я бы все же отдал основной приоритет встрече лидеров в апреле”, – сказал сам Пристайко.
Таким образом глава МИД Украины ответил на вопрос о встрече на уровне министров иностранных дел стран “нормандского формата”, которая должна пройти в Мюнхене.
При этом Пристайко также заявил, что в Мюнхене планируется встреча глав МИД стран, граждане которых погибли в результате поражения украинского пассажирского самолета иранскими военными.
📽 #НАЖИВО: Спільна пресконференція Міністра закордонних справ Вадима Пристайка з Міністром закордонних справ Королівства Данія Йеппе Кофодом.
Gepostet von Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine am Donnerstag, 6. Februar 2020
- По результатам переговоров президент Французской Республики, канцлер Федеративной Республики Германия, президент Российской Федерации и президент Украины согласовали общие выводы Парижского саммита в “нормандском формате”. В частности, был прописан особый статус Донбасса на постоянной основе.
- На итоговой пресс-конференции участников “нормандской встречи” Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ни о какой федерализации Украины не может быть и речи.
- Стороны договорились, что обмен удерживаемыми лицами с территории временно оккупированного Донбасса будет проходить в три этапа. На первом этапе речь идет о возвращении “всех согласованных”, то есть 72 человек.
- Что касается контроля за украинской границей, была достигнута договоренность о разведении сил и средств на еще трех участках на Донбассе до марта 2020 года. Следующая встреча состоится в апреле и на ней будет обсуждаться формат местных выборов.