Трансляция пресс-конференеции министра велась на официальной странице МИД в Facebook.

“Говоря о встрече в рамках Мюнхенской конференции, я читал тоже об этом, я не имею еще официального предложения. Я бы все же отдал основной приоритет встрече лидеров в апреле”, – сказал сам Пристайко.

Таким образом глава МИД Украины ответил на вопрос о встрече на уровне министров иностранных дел стран “нормандского формата”, которая должна пройти в Мюнхене.

При этом Пристайко также заявил, что в Мюнхене планируется встреча глав МИД стран, граждане которых погибли в результате поражения украинского пассажирского самолета иранскими военными.