Глава МИД Вадим Пристайко, говоря о катастрофе украинского самолета в Иране, заявил, что Украина "к счастью" потеряла "только 11 человек".

Это произошло во время брифинга, передает корреспондент #Букв.

Министр говорил о том, что на данный момент сложно определить, когда тела погибших в авиакатастрофе в Тегеране граждан Украины — 2 пассажиров и 9 членов экипажа — будут переданы украинской стороне. Это, по его словам, связано с тем, что специалистам необходимо отобрать генетические материалы у всех 176 погибших и разыскать их родственников, а для этого нужно время.

“Говорить о том, когда конкретно может пойти на это времени, очень сложно”, — отметил Пристайко.

При этом министр сделал неоднозначное заявление, сообщил, что Украина “к счастью” потеряла “только 11 человек”, в то время как потери других государств значительно больше.

“Много людей, их развезли по всем больницам, по больницам в Тегеране. К каждому телу… Это ж не только украинцы. Украинцев одиннадцать, к счастью. Жаль так говорить, но все таки только одиннадцать человек. Значительно больше канадцев погибло — 63 и так далее, вы понимаете”, — сказал Пристайко.

Напомним, в ночь на 8 января незадолго после взлета из Тегерана (Иран) самолет украинской компании МАУ, Boeing 737, потерпел крушение. В результате крушения Boeing-737 в Иране погибли граждане 7 стран, в том числе 11 украинцев. Так, погибли: 82 гражданина Ирана; 63 гражданина Канады; 11 граждан Украины (двое пассажиров и 9 членов экипажа); 10 граждан Швеции; 4 гражданина Афганистана; трое граждан Германии; трое граждан Великобритании.

Американская разведка считает, что авиарейс украинской компании МАУ, разбившийся под Тегераном вскоре после взлета, мог быть по ошибке сбит иранской ракетой, поскольку авиакатастрофа произошла вскоре после того, как Иран обстреливал военные базы в Ираке, где размещались американские солдаты.