Об этом заявил в интервью телеканалу “Украина 24” министр иностранных дел Вадим Пристайко.
“Кроме Китайской Народной Республики, где были зарегистрированы первые случаи, мы, в принципе на сегодня не планируем эвакуации. Единственное, что мы планируем – это дополнительную эвакуацию тех граждан, которые остались в Ухане. И мы думаем, каким образом их оттуда забрать. У нас есть разные варианты. На сегодняшний момент выглядит наиболее целесообразным привлечение помощи других стран. Как вы знаете, Украина помогала другим странам забирать граждан, так действуют все, не только мы с вами. В ответ мы теперь рассчитываем на то, что нам помогут тоже эвакуировать наших граждан. Их не так много осталось”, – подчеркнул Пристайко.
По словам министра, есть европейская страна, которая готова забрать украинцев из Уханя.
“У нас есть сейчас страна европейская, которая предлагает забрать наших граждан из Уханя… Мы, в принципе, готовы в ближайшие дни это сделать”, – отметил он.
(На видео – с 3:49)
- 20 февраля эвакуированные из охваченного коронавирусом Уханя граждане Украины и иностранцы прибыли в медицинское учреждение “Новые Санжары” в Полтавской области. Автобусы заезжали в санаторий сквозь клубы дыма от покрышек и под крики местных жителей. Митингующие вели себя агрессивно и пытались забросать автобусы камнями. В нескольких автобусах разбили стекло. Вдоль каждого автобуса выстроились ряды нацгвардейцев, которые сопровождали автобусы прямо до ворот санатория. Между протестующими в Новых Санжарах и правоохранителями произошли столкновения.
- В результате беспорядков в Новых Санжарах за медицинской помощью обратились девять полицейских и одно гражданское лицо. Полиция задержала 24 протестующих.