Граждан Украины, которые остались в китайском городе Ухань (эпицентре вспышки коронавируса COVID-2019), могут эвакуировать с помощью других стран.

Об этом заявил в интервью телеканалу “Украина 24” министр иностранных дел Вадим Пристайко.

“Кроме Китайской Народной Республики, где были зарегистрированы первые случаи, мы, в принципе на сегодня не планируем эвакуации. Единственное, что мы планируем – это дополнительную эвакуацию тех граждан, которые остались в Ухане. И мы думаем, каким образом их оттуда забрать. У нас есть разные варианты. На сегодняшний момент выглядит наиболее целесообразным привлечение помощи других стран. Как вы знаете, Украина помогала другим странам забирать граждан, так действуют все, не только мы с вами. В ответ мы теперь рассчитываем на то, что нам помогут тоже эвакуировать наших граждан. Их не так много осталось”, – подчеркнул Пристайко.

По словам министра, есть европейская страна, которая готова забрать украинцев из Уханя.

“У нас есть сейчас страна европейская, которая предлагает забрать наших граждан из Уханя… Мы, в принципе, готовы в ближайшие дни это сделать”, – отметил он.

<noscript><iframe src="https://www.youtube.com/embed/XolJcyRL7sk?start=229" width="560" height="315" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></noscript>

(На видео – с 3:49)