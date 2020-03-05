Об этом идет речь в статье #Букв “Спасти экономику без экономического блока – как Зеленский за ночь потерял пол Кабмина”.

Так, изначально планировалось, что Дмитрий Кулеба будет совмещать две должности: главы МИД и вице-премьера по вопросам евроинтеграции.

Но возникла коллизия: согласно Конституции Украины, главу МИД вносит на утверждение президент, а вице-премьера – глава Правительства. При этом один человек не может совмещать указанные две должности в КМУ.

В итоге было принято решение включить Вадима Пристайко в состав нового Кабинета Министров (хотя еще на закрытом заседании фракции “Слуги народа” 3 марта его кандидатура не согласовывалась).

В Правительстве Дениса Шмыгаля Пристайко занимает должность вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции. В то же время Дмитрий Кулеба стал министром иностранных дел.

“На самом деле Пристайко не должно было быть в Правительстве, но когда дошли до назначения Кулебы, которого хотели видеть главой МИД и вице-премьером по евроинтеграции, оказалось, что главу МИД вносит президент, а вице-премьера – глава Правительства. И это не может быть один человек, потому что тогда это совмещение. Такая юридическая коллизия, поэтому Пристайко вернули”, – рассказал #Буквам депутат от “Слуги народа” на условиях анонимности.

Стоит отметить, что в новом Правительстве все еще остаются вакантными должности руководителей четырех министерств: Министерства образования и науки, Министерства энергетики и защиты окружающей среды, Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства и Министерства культуры. Учитывая же то, что три из указанных ведомств планируют разделить, власти нужно найти 7 кандидатур на министров.