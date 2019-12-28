Глава министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко обратился с предупреждением к Германии и Франции о зависимости от России из-за строительства газопровода "Северный поток-2" в Балтийском море.

Об этом он сказал в интервью Пристайко изданиям редакционной группы RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).

Министр отметил, что в результате строительства немцам удастся избежать возможной зависимости от поставок газа через Украину, но в то же время – стать зависимыми от России.

“Вы, немцы, сейчас строите газопровод “Северный поток-2″ в Балтийском море, чтобы сделать себя еще более независимым от поставок газа через Украину. Однако помните: источником газа остается Россия”, – заявил глава МИД.

Он подчеркнул, что в случае договора о транзите с Украиной, европейские потребители могут быть уверены в том, что они защищены и имеют торговые гарантии, когда в ситуации с Россией таких гарантий не будет.

“Если россияне не захотят больше поставлять газ, трубопроводы Балтийского моря сразу опустеют… У нас в Украине заполнены хранилища газа. И мы гарантируем доставку газа через наши трубопроводы”, – подчеркнул Пристайко.

Накануне сообщалось, что Государственный департамент Соединенных штатов Америки требует от компаний-подрядчиков проекта “Северный поток 2” свернуть работы до 20 января.