Об этом он сказал в интервью Пристайко изданиям редакционной группы RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).
Министр отметил, что в результате строительства немцам удастся избежать возможной зависимости от поставок газа через Украину, но в то же время – стать зависимыми от России.
“Вы, немцы, сейчас строите газопровод “Северный поток-2″ в Балтийском море, чтобы сделать себя еще более независимым от поставок газа через Украину. Однако помните: источником газа остается Россия”, – заявил глава МИД.
Он подчеркнул, что в случае договора о транзите с Украиной, европейские потребители могут быть уверены в том, что они защищены и имеют торговые гарантии, когда в ситуации с Россией таких гарантий не будет.
“Если россияне не захотят больше поставлять газ, трубопроводы Балтийского моря сразу опустеют… У нас в Украине заполнены хранилища газа. И мы гарантируем доставку газа через наши трубопроводы”, – подчеркнул Пристайко.
Накануне сообщалось, что Государственный департамент Соединенных штатов Америки требует от компаний-подрядчиков проекта “Северный поток 2” свернуть работы до 20 января.
- В закон о национальной обороне США включили санкции против российского газопровода “Северный поток-2”. Документ был одобрен Палатой представителей Конгресса США 11 декабря.
- В РФ заявили, что санкции США против “Северного потока-2” — “недобросовестная конкуренция”.
- Также представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что РФ “симметрично” ответит на санкции США против газопровода “Северный поток – 2”.