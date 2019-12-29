Об этом написал в своем Twitter министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.
“Трудно представить лучший подарок для 76 украинских семей, чем то, что их близкие уже направляются домой и будут на праздники рядом”, – отметил глава МИД.
Он подчеркнул, что достигнутые в Париже 9 декабря договоренности лидеров стран “нормандской четверки” (Украины, Франции, Германии, РФ) выполняются.
“Договоренность лидеров во время “Норманди” выполняется. На следующих раундах мы продолжим работать ради окончательной формулы “всех-на-всех” – это приоритет”, – написал Пристайко.
- Ранее в Офисе президента сообщили, что обмен завершен, и из плена боевиков “ДНР/ЛНР” были освобождены 76 украинцев.
- Украинская сторона передала боевикам “ДНР/ЛНР” в рамках обмена удерживаемыми лицами 127 человек. Еще 14 отказались ехать на временно оккупированные территории.
- Служба безопасности Украины обнародовала полный список 76 украинцев, которые сегодня были освобождены из плена боевиков “ДНР/ЛНР”.