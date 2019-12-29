Приоритетом встреч в "нормандском формате" остается окончательное освобождение всех граждан Украины в формате "всех на всех".

Об этом написал в своем Twitter министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

“Трудно представить лучший подарок для 76 украинских семей, чем то, что их близкие уже направляются домой и будут на праздники рядом”, – отметил глава МИД.

Он подчеркнул, что достигнутые в Париже 9 декабря договоренности лидеров стран “нормандской четверки” (Украины, Франции, Германии, РФ) выполняются.

“Договоренность лидеров во время “Норманди” выполняется. На следующих раундах мы продолжим работать ради окончательной формулы “всех-на-всех” – это приоритет”, – написал Пристайко.