Об этом министр сообщил в Twitter.
“Обратился к чешскому парламенту с призывом признать Голодомор актом геноцида украинского народа”, — написал Пристайко.
Помимо этого, министр провел переговоры с главой нижней палаты чешского парламента касательно двусторонней встречи спикеров.
“С главой чешской Палаты депутатов Радеком Вондрачек обсудили перспективы активизации межпарламентского диалога, в частности, возможен обмен визитами на уровне спикеров парламентов”, — отметил министр.
- В конце ноября в украинский прокат вышел фильм “Цена правды” (Mr. Jones) о британском журналисте Гарете Джонсе, рассказавшем одним из первых о Голодоморе 1933 года в Украине.
- Ряд студентов Университета Альберты в Канаде требуют, чтобы руководство вуза уволило преподавателя, который отрицает Голодомор — геноцид украинского народа 1932-33 гг.