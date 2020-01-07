Об этом он заявил в интервью немецкой газете Bild, перевод которого был опубликован на официальном сайте посольства Украины в Германии.
По мнению Пристайко, альтернативу Минским соглашениям придется искать в том случае, если на временно оккупированных территориях в 2020-м году не состоятся выборы.
“Давайте откровенно говорить. Если в 2020 году на оккупированных территориях не состоятся выборы, если процесс разведения войск будет длиться слишком долго, тогда нужно рассматривать возможные альтернативы Минску. Это может быть миротворческая миссия. Впрочем, это не означает, что мы выходим из общего Минского процесса”, – заявил он.
При этом министр также считает, что война на Донбассе может превратиться в затяжной конфликт.
“Я этого не хочу, но могу это предсказать. Буду откровенен: дойти до замороженного конфликта еще нужно. Сейчас в нашу сторону стреляют. Конечно, мы не хотим замороженного конфликта. В идеале мы хотим вернуть наши земли и наших людей. Но если это не удастся, то по крайней мере нужно положить конец убийствам”, – сказал Пристайко.
- По результатам переговоров президент Французской Республики, канцлер Федеративной Республики Германия, президент Российской Федерации и президент Украины согласовали общие выводы Парижского саммита в “нормандском формате”. В частности, был прописан особый статус Донбасса на постоянной основе.
- На итоговой пресс-конференции участников “нормандской встречи” Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ни о какой федерализации Украины не может быть и речи.
- Стороны договорились, что обмен удерживаемыми лицами с территории временно оккупированного Донбасса будет проходить в три этапа. На первом этапе речь идет о возвращении “всех согласованных”, то есть 72 человек.
- Что касается контроля за украинской границей, была достигнута договоренность о разведении сил и средств на еще трех участках на Донбассе до марта 2020 года. Следующая встреча состоится в апреле и на ней будет обсуждаться формат местных выборов.