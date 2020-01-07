Об этом он заявил в интервью немецкой газете Bild, перевод которого был опубликован на официальном сайте посольства Украины в Германии.

По мнению Пристайко, альтернативу Минским соглашениям придется искать в том случае, если на временно оккупированных территориях в 2020-м году не состоятся выборы.

“Давайте откровенно говорить. Если в 2020 году на оккупированных территориях не состоятся выборы, если процесс разведения войск будет длиться слишком долго, тогда нужно рассматривать возможные альтернативы Минску. Это может быть миротворческая миссия. Впрочем, это не означает, что мы выходим из общего Минского процесса”, – заявил он.

При этом министр также считает, что война на Донбассе может превратиться в затяжной конфликт.

“Я этого не хочу, но могу это предсказать. Буду откровенен: дойти до замороженного конфликта еще нужно. Сейчас в нашу сторону стреляют. Конечно, мы не хотим замороженного конфликта. В идеале мы хотим вернуть наши земли и наших людей. Но если это не удастся, то по крайней мере нужно положить конец убийствам”, – сказал Пристайко.