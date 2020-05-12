Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Вадим Пристайко заявил о необходимости пересмотреть условия Соглашения об ассоциации с Евросоюзом.

Такое заявление он сделал в интервью Deutsche Welle.

По словам Пристайко, пересмотр касается вопроса квот на поставки без пошлин украинских товаров в ЕС.

“Сейчас очень удачный момент, потому что как раз подошел исторический срок, когда мы можем пересмотреть условия, и пересмотра условий ждут наши производители. Потому что большинство квот, которые поставлены, они уже не устраивают нас. Мы перешли этап первых контактов с Европейским Союзом в рамках соглашения о безтарифной торговле. Я надеюсь, что мы пересмотрим”, — отметил Пристайко.

Вице-премьер уточнил, что Евросоюз и Украина также работают над углублением сотрудничества в сферах цифрового рынка, взаимодействия в вопросах таможни, юстиции, безопасности и обороны.

“Все эти вопросы продвигаются одновременно. В некоторых – больший прогресс. В некоторых – прогресс нужен. Например, снятие роуминговых ограничений. Это то, над чем мы работаем. Или “промышленный безвиз”. Чтобы наши товары, которые поставляют на рынки, не должны были бы проходить через сертификацию”, – объяснил Пристайко.

Он заверил, что “риска невыполнения Соглашения нет”.

“Есть риск того, что мы не сможем достичь того, чего хотим. То есть у нас амбиций намного больше, чем реальность”, – подчеркнул Пристайко.

(На видео – с 10:00)

СПРАВКА. Подписание Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС произошло в два этапа. 21 марта 2014 года во время внеочередного саммита Украина – ЕС была подписана политическая часть Соглашения. 27 июня 2014 года в ходе заседания Совета ЕС пятым президентом Украины Петром Порошенко и руководством Европейского Союза была подписана экономическая часть Соглашения.

1 сентября 2017 года после длительного процесса ратификации Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС вступило в силу в полном объеме. Документ предусматривает создание углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли между Украиной и ЕС.