Глава МИД Украины Вадим Пристайко в ООН напомнил о необходимости выделения 158 млн долларов для оказания гуманитарной помощи пострадавшим от конфликта на Донбассе.

Об этом шла речь в его выступлении на заседании Генеральной ассамблее ООН, трансляцию ведет “Крым.Реалии”.

Как сообщалось ранее, сегодня, 20 февраля, проходит пленарное заседание 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН по ситуации на оккупированных территориях Украины.

Во время своего выступления министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко поднял вопрос о размещении миротворческих сил Организации Объединенных Наций на российско-украинской границе.

Также Пристайко напомнил членам Генассамблеи о том, какой ущерб наносит конфликт на Донбассе.

“Я хочу сообщить о том, каковы страдания народа Украины в результате этого. Около 44 квадратных километров (7%) [территории Украины] находится под иностранной оккупацией. Около 14 тысяч человек убиты, около 27 тысяч получили ранения. Около 2 млн жителей Крыма и Донбасса вынуждены были спасаться бегством из своих домов, они стали внутренне перемещенными лицами или беженцами. Мрачная гуманитарная ситуация в районе Донецкой и Луганской областей, затронутых конфликтом, ухудшается. Около 0,4 млн человек нуждаются в гуманитарной помощи в 2020 году, более 0,5 млн человек живут в районе, напрямую охваченных вооруженным конфликтом. Еще 2 млн живут в условиях минной опасности не взорвавшихся остатков войны. Этот районе стал один из участков, наиболее зараженных минами на планете”, — сказал он.

Министр призвал мировое сообщество внести свой вклад в оказание гуманитарной помощи людям, пострадавшим из-за конфликта.

“В начале 2020 года ООН разработало план гуманитарного реагирования Украины на текущий год, где предусмотрена необходимость в 158 миллионов долларов для оказания помощи народу Украины. Призываю международное сообщество внести вклад в эти начинания”, – заявил министр.