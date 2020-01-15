Об этом сообщает пресс-служба министерства.
Уточняется, что встреча пройдет 15-16-го января.
“15-16 января 2020 года министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко будет находиться с рабочим визитом в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии”, – говорится в сообщении.
При этом отмечается, что во встрече примут участие министры иностранных дел Афганистана, Великобритании, Швеции и Канады.
Целью проведения встречи является координация усилий для обеспечения расследования катастрофа “Боинга” украинских авиалиний.
- 8 января вскоре после взлета из Тегерана (Иран) самолет украинской компании МАУ, Boeing 737, потерпел крушение. В результате крушения Boeing-737 в Иране погибли граждане 7 стран, в том числе 11 украинцев.
- 11 января Иран признал, что причиной катастрофы Boeing “Международных авиалиний Украины” под Тегераном стала ракетная атака.
- Президент Украины Владимир Зеленский вечером 11 января провел телефонный разговор с президентом Ирана Хасаном Рухани по поводу самолета МАУ. Рухани выразил соболезнования украинскому народу и семьям погибших. Он также извинился от имени Ирана за трагедию.
- В Иране арестовали нескольких людей, причастных к крушению украинского самолета Boeing-737 авиакомпании МАУ под Тегераном.