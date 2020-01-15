Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко встретится в Лондоне с главами МИД стран, чьи граждане погибли при крушении самолета украинских авиалиний.

Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Уточняется, что встреча пройдет 15-16-го января.

“15-16 января 2020 года министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко будет находиться с рабочим визитом в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии”, – говорится в сообщении.

При этом отмечается, что во встрече примут участие министры иностранных дел Афганистана, Великобритании, Швеции и Канады.

Целью проведения встречи является координация усилий для обеспечения расследования катастрофа “Боинга” украинских авиалиний.