Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил о том, что Украина готовит новую редакцию Минских соглашений.

Об этом он сказал в интервью изданию “Голос Америки”.

“Война продолжается, и мы не можем позволить, чтобы Россия, которая начала ее легко отошла от нее. Мы хотим, чтобы все члены ООН напомнили своим правительствам, война все еще не закончилась, а Украина нуждается в помощи и поддержки”, – сказал Пристайко.

По его словам, работа над новой редакцией Минских договоренностей продолжается, хотя Россия публично выступает против внесения изменений. Он добавил, что договоренности должны быть выполнены еще 2015 года.

“Сейчас 20-й – мы все еще не достигли мира. Поэтому мы считаем, что этот документ не просто можно, а нужно менять, ведь некоторые его пункты реализовать невозможно”, – сказал министр.

Он также отметил, что украинская сторона сейчас работает над тем, “чтобы заставить всех участников согласиться, что Минские договоренности исчерпали себя и требуют перемен”.

Глава МИД также напомнил, что некоторые изменения в Минские соглашения уже внесены, в частности “формула Штайнмайера и разведения сил” и подчеркнул, что “Россия против этих действий не возражала”.

По словам Пристайко, единственным частичным достижением минского процесса были обмены пленными и заключенными между Украиной и Россией.

Кроме того, он также рассказал, что сейчас идут приготовления к новому обмена, в рамках которого Россия отпустит около 200 человек.

Относительно ключевого положения Минских соглашений, предусматривающих проведение местных выборов на оккупированных территориях, министр подтвердил приготовления к возможной дате в октябре этого года. При этом он отметил, что Украина настаивает, что выборы нельзя будет проводить без украинского контроля над границей с Россией.