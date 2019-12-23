Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил, что на данный момент Трехсторонняя контактная группа согласовала одну группу пленных для обмена.

Об этом он рассказал в интервью “Укринформу”.

“Так, 7 задач было поставлено ​​ТКГ. Мы действительно рассчитывали на чуть больший прогресс в этом вопросе. Согласовали одну группу людей, которая уж точно готова к обмену. Возникает вопрос: обменять их прямо сейчас или попробовать доработать списки и забрать всех”, – отметил Пристайко.

Он говорит, что Украина хочет вернуть максимальное количество людей до Нового года. Поэтому координатор от ОБСЕ принял решение безотлагательно провести видеоконференцию и завершить работу над списками.

Ранее в эфире российского “Первого канала” министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что для обмена удерживаемыми лицами до Нового года есть препятствия.