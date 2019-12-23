Об этом он рассказал в интервью “Укринформу”.
“Так, 7 задач было поставлено ТКГ. Мы действительно рассчитывали на чуть больший прогресс в этом вопросе. Согласовали одну группу людей, которая уж точно готова к обмену. Возникает вопрос: обменять их прямо сейчас или попробовать доработать списки и забрать всех”, – отметил Пристайко.
Он говорит, что Украина хочет вернуть максимальное количество людей до Нового года. Поэтому координатор от ОБСЕ принял решение безотлагательно провести видеоконференцию и завершить работу над списками.
Ранее в эфире российского “Первого канала” министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что для обмена удерживаемыми лицами до Нового года есть препятствия.
- В среду, 18 декабря, в Минске состоялись первые после “нормандского саммита” переговоры Трехсторонней контактной группы.
- Ранее министр иностранных дел Вадим Пристайко сообщил, что во время переговоров Трехсторонней контактной группы в Минске не удалось достичь договоренности о перемирии, которое бы гарантировал президент РФ Владимир Путин.
- Кроме того, он сообщил, что договоренности по обмену удерживаемыми лицами во время переговоров Трехсторонней контактной группы в Минске также не удалось достичь.