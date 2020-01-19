Жена известного шоумена и волонтера Сергея Притулы Екатерина с размахом отметила свой 35-й день рождения.

Видео с праздника опубликовала подруга именинницы в Instagram.

Стоит отметить, что Екатерина Притула отметила свой день рождения 13 января. Однако с размахом отпраздновала 35-летие вчера, 18 января, в гостинично-ресторанном комплексе SHELEST, который расположен в заповедной зоне под Киевом.

Праздник жена шоумена провела в компании друзей и членов семьи.

Судя по фото и видео, которыми подруга Екатерины поделилась со своими подписчиками, на празднике присутствовали старшая сестра именницы Светлана со своим мужем экс-нардепом от “Партии регионов” Виталием Хомутинником, а также известная ведущая Маша Ефросинина со своим мужем Тимуром Хромаевым, который является главой Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Гостей развлекала известная певица Гайтана.

Стоит отметить, что Сергей Притула не публиковал фото и видео с дня рождения жены на своих страницах в соцсетях.

Напомним, ранее Притула признался, что является родственником одного из самых богатых бывших народных депутатов Украины.

Вторая жена шоумена Екатерина Сопельник, родом из Донецка.

“У моей жены есть родная сестра, которая замужем за руководителем партии “Видродження” нардепом Виталием Хомутынником. Он тоже из Донецка”, – признался Притула.

В 2014 году Хомутынник был одним из народных депутатов, которые продвигали “диктаторские законы”. 27 ноября 2015 – гражданская сеть “ОПОРА” сообщила, что он – самый богатый нардеп ВР Украины, с доходом почти 294 миллиона гривен.