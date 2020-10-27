Об этом он написал на своей странице в Facebook.

“Виталия Владимировича поздравляю с победой и желаю скорой победы над коронавирусом! Надеюсь, что господин Кличко услышал и увидел во время этой кампании, что киевлянам не нравится в городе. И будет работать над решением этих проблем более успешно, чем во время предыдущей каденции”, – сказал Притула.

Притула заявил, что его результат на выборах – не такой как он ожидал, но и не трагедия.

“Все, что не убивает, делает сильнее! Моя первая мэрская кампания закончилась. Не с тем результатом на который я ожидал, но и не трагедией вселенского масштаба”, – написал он.