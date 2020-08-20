Об этом он заявил в интервью lb.ua.

“Просто проблема плохого качества того или иного блага или природного какого-то ресурса лежит в следующем: оно все нуждается в обновлении, замене. Но сама станция в Бортничах вечно на какой-то реконструкции, и так далее. Все эти вещи должны закладываться в тариф. Он, очевидно, должен немного вырасти. И людям нужно это объяснить и рассказать, что лучшее качество может быть только за счет небольшого поднятия тарифа. Но, к сожалению, ни один руководитель не хочет вслух об этом говорить. Потому что это сразу будет лупить по рейтингам”, – сказал Притула.

Он отметил, что хочет стать первым мэром, который не будет врать людям и рассказывать, что проблемы качества воды лежат в любой плоскости кроме той, которая является непосредственной ответственностью местных властей.

“Я знаю одну ТЭЦ на территории Киевской области, которая воняет на пол области. Там уже длительное время лежат очень крутые фильтры, которые должны сохранить экологию от вредных выбросов. Но монтаж этих фильтров на предприятии не проводят исключительно по одной причине – это увеличит тариф на услуги. Никто, ни одна власть не хочет рисковать своими рейтингами и быть теми засранцами, которые заставят людей платить больше. Потому что все хотят голосовать за тех, кто пообещает, что будет меньше”, – резюмировал он.