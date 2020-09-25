Украинский шоумен Сергей Притула, который планирует баллотироваться в мэры Киева от "Голоса", предложил кандидатке от "Слуги народа" и нардепу от этой партии Ирине Верещук снять кандидатуру в его пользу.

Об этом шла речь в эфире ток-шоу “Право на владу” на телеканале “1+1”.

В прямом эфире между “слугой” Александом Качурой и Сергеем Притулой разгорелась ожесточенная дискуссия по поводу грядущих местных выборов.

Началось все с того, что Качура спросил Притулу, готов ли тот снять свою кандидатуру ради того, чтобы помешать победе Виталия Кличко на выборах мэра Киева. Он намекнул, что другим кандидатам следовало бы объединиться вокруг Верещук.

“Готовы ли вы снять свою кандидатуру в пользу другой (подсказываю) кандидатки, которая имеет больше рейтинг, чтобы эта кандидатка могла действительно объединиться со всеми политическими силами и снести Кличко, которого надо сносить 100%? А не просто чтобы 100 гетманов распылили между собой все политические рейтинги и дали фактически возможность в теплой ванне зайти… И помогаете, вы фактически помогаете Кличко снова переизбраться в мэры”, — заявил Качура.

Притула в ответ напомнил о скандальных высказываниях главы фракции “Слуги народа” об амбициях партии на местных выборах и предложил Верещук снять свою кандидатуру в его пользу.

“Господин Качура, я буду опираться на слова руководителя президентской фракции в парламенте “Слуга народа” Давида Арахамия, который недавно в интервью сказал, что “Слуга народа” партия заинтересована в том, чтобы на местных выборах набрать как можно меньше голосов [.. .] потому что в таком случае мы избежим негатива, нам не придется отвечать за плохие дороги, инфраструктуру и так далее. У меня, опираясь на слова руководителя вашей фракции, есть встречное предложение. Я предлагаю вам, фракции, партии и госпоже Верещук избежать негатива в принципе и снять свою кандидатуру в мою пользу. Я не боюсь брать на себя ответственность, если у вас во фракции боятся брать ответственность, если ваша партия хочет избежать этого…”, — сказал он.

На это Качура парировал обвинениями в адрес Притулы по поводу того, что тот якобы просто хочет провести партию “Голос” в Киевсовет на своем бренде:

“Вы сначала идете последним номером в списке. Теперь вы не баллотируетесь в депутаты, просто хотите провести партию. […] Это вы берете так ответственность? На вашем бренде заходят какие-то люди, а вы ответственность никакую не несете!”

Качура также вспомнил, что бывший лидер партии “Голос” Святослав Вакарчук сложил мандат народного депутата и спросил Притулу, не собирается ли он “тоже провести [людей] и помахать ручкой”.

“Вы сказали, что вы готовы брать ответственность. Так надо было получать депутатский мандат, а не заводить на своем имени и своем доверии каких-то непонятных людей от партии “Голос”, — заявил нардеп.

Эта реплика возмутила Притулу, дальше разговор происходил на повышенных тонах. Шоумен напомнил о скандалах, связанных с депутатами “Слуги народа”:

“Я на своем доверии завел 20 человек, к которым нет претензий за год работы в принципе! Ни единого коррупционного скандала! Ваши коллеги заказывали проституток во время рабочего дня, ваши коллеги предлагали продавать собак, чтобы заплатить за коммуналку, ваших коллег сейчас арестовывают за коррупцию. Не моих из партии, фракции “Голос”.

Примечательно, что сама Верещук присутствовала в студии, но участия в дискуссии не принимала. На вопрос Качуры к Притуле о готовности снять кандидатуру в ее пользу ответила улыбкой.