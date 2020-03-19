«ПриватБанк» из-за карантина продлил срок действия карт для выплат

Об этом сообщила пресс-служба банка.
Отмечается, что их можно будет использовать еще три месяца без замены.
“Если у карты для выплат (зарплатной, пенсионной, социальной, стипендиальной т.д.) завершается срок действия, клиенту не нужно идти в отделение или заказывать доставку для перевыпуска. Срок действия всех карт для выплат и карт для выплат Gold будет продлен автоматически”, – пояснили в “ПриватБанке”.
Подчеркивается, что такие карты будут работать в обычном режиме без ограничений – платежи, онлайн и офлайн, покупки в интернете и другие транзакции будут проходить без проблем.
“На период карантина “ПриватБанк” рекомендует проводить платежи, получать переводы и другие услуги с помощью Privat24, терминалов самообслуживания и банкоматов, а также ограничить использование наличных, оплачивая покупки в торговой сети картами или электронными кошельками”, – добавили в пресс-службе.
- С 12 марта по 3 апреля в стране введен карантин. Жесткие меры действуют с 17 марта. Остановлены международные пассажирские перевозки, а также перевозки между городами и областями стране. Городские перевозки могут осуществляться в режиме до 10 человек в маршрутных такси, троллейбусах. Массовые собрания также запрещены.