«ПриватБанк» из-за карантина продлил срок действия карт для выплат

"ПриватБанк" продлит действие карт для выплат (зарплаты, пенсионные, социальные карты) на 90 дней, если окончание срока действия карты приходится на период карантина.

Об этом сообщила пресс-служба банка.

Отмечается, что их можно будет использовать еще три месяца без замены.

“Если у карты для выплат (зарплатной, пенсионной, социальной, стипендиальной т.д.) завершается срок действия, клиенту не нужно идти в отделение или заказывать доставку для перевыпуска. Срок действия всех карт для выплат и карт для выплат Gold будет продлен автоматически”, – пояснили в “ПриватБанке”.

Подчеркивается, что такие карты будут работать в обычном режиме без ограничений – платежи, онлайн и офлайн, покупки в интернете и другие транзакции будут проходить без проблем.

“На период карантина “ПриватБанк” рекомендует проводить платежи, получать переводы и другие услуги с помощью Privat24, терминалов самообслуживания и банкоматов, а также ограничить использование наличных, оплачивая покупки в торговой сети картами или электронными кошельками”, – добавили в пресс-службе.