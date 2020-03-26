Об этом сообщает пресс-служба банка.
Уточняется, что каникулы будут действовать для предпринимателей, клиентов среднего и малого бизнеса с 1-го марта до конца мая 2020-го года.
Отмечается, что “кредитные каникулы” были введены и по кредитам, которые не погашены вовремя, и по кредитам без просроченных задолженностей.
Каникулы будут действовать для продукта “Кредитный лимит на счет”. Обязательное ежемесячное обнуление кредитов перенесено на конец мая 2020-го года.
Также сообщается, что обо всех подробностях “кредитных каникул” клиенты среднего и малого бизнеса будут осведомлены путем отправки специальных сообщений.
Ранее сообщалось, что в Винницкой области зафиксирован первый случай заражения COVID-19.
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- Кабинет Министров Украины принял решение ввести режим чрезвычайной ситуации по всей территории страны на 30 дней и продлить карантин до 24 апреля в связи со вспышкой коронавируса.