"Приватбанк" объявляет "кредитные каникулы" в связи с ограничительными мерами из-за пандемии коронавируса COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

Уточняется, что каникулы будут действовать для предпринимателей, клиентов среднего и малого бизнеса с 1-го марта до конца мая 2020-го года.

Отмечается, что “кредитные каникулы” были введены и по кредитам, которые не погашены вовремя, и по кредитам без просроченных задолженностей.

Каникулы будут действовать для продукта “Кредитный лимит на счет”. Обязательное ежемесячное обнуление кредитов перенесено на конец мая 2020-го года.

Также сообщается, что обо всех подробностях “кредитных каникул” клиенты среднего и малого бизнеса будут осведомлены путем отправки специальных сообщений.

Ранее сообщалось, что в Винницкой области зафиксирован первый случай заражения COVID-19.