22 мая "ПриватБанк" обратился в Окружной админсуд Киева и Шестой апелляционный админсуд с двумя заявлениями - о пересмотре дел по искам АО "А-Банк" и ООО "ФК "Динамо" Киев", принадлежащих семье Суркисов. По решению судов первой инстанции с "ПриватБанка" в 2018 году взыскали почти 407 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба “ПриватБанка”.

Основанием для апелляции стало то, что Игорь Суркис подтвердил свою совместную собственность с бывшим акционером “ПриватБанка” Игорем Коломойским в медиагруппе “1+1”. Такое подтверждение содержится в иске Суркиса, который был подан в конце прошлого года в Лондлнский суд. Это является одним из оснований его связи с “ПриватБанком”.

В пресс-службе банка отмечают, что Игорь Суркис ранее опровергал и сейчас опровергает владение долей в телеканале “1+1”.

“Украинские суды удовлетворили иски А-Банка и ФК “Динамо” Киев”, среди прочего, на основании заключения об отсутствии у господина Суркиса права собственности на долю в медиагруппе “1+1”, – говорится в сообщении.

“ПриватБанк” считает, что решения по делам А-Банка и ФК “Динамо” Киев” должны быть пересмотрены.