Об этом сообщает пресс-служба “ПриватБанка”.
Основанием для апелляции стало то, что Игорь Суркис подтвердил свою совместную собственность с бывшим акционером “ПриватБанка” Игорем Коломойским в медиагруппе “1+1”. Такое подтверждение содержится в иске Суркиса, который был подан в конце прошлого года в Лондлнский суд. Это является одним из оснований его связи с “ПриватБанком”.
В пресс-службе банка отмечают, что Игорь Суркис ранее опровергал и сейчас опровергает владение долей в телеканале “1+1”.
“Украинские суды удовлетворили иски А-Банка и ФК “Динамо” Киев”, среди прочего, на основании заключения об отсутствии у господина Суркиса права собственности на долю в медиагруппе “1+1”, – говорится в сообщении.
“ПриватБанк” считает, что решения по делам А-Банка и ФК “Динамо” Киев” должны быть пересмотрены.
- Ранее сообщалось, что Верховный суд из-за давления в СМИ отложил рассмотрение жалобы на решение по иску Суркисов об отмене признания их связанными с “ПриватБанком” и признания недействительными договоров обмена их средств на 1 млрд грн.