Об этом сообщила пресс-служба банка.

“ПриватБанк” обжалует решение Хозяйственного суда г. Киева от 10.03.2020г. по делу № 910/3414/20 и будет принимать все необходимые меры для предотвращения незаконного использования принадлежащего банку имущества – сети из 247 автозаправочных станций”, – говорится в сообщении.

“ПриватБанк” считает, что суд, не предоставив надлежащей правовой оценки всем обстоятельствам дела, принял заведомо неправосудное и незаконное постановление об обеспечении иска, которым ограничил его конституционное право собственности на свое имущество.

“Приняв указанное решение, Хозяйственный суд г. Киева в составе судьи Привалова А.И. фактически решил дело по существу, поспособствовав 38 компаниям, связанным с бывшими владельцами банка, в избежании ответственности и невозврата недвижимого имущества (247 АЗС), которое в 2016 году перед национализацией было передано в финансовый лизинг”, – пояснили в пресс служба.

Подчеркивается, что ранее, эти же компании обращались с аналогичными заявлениями об обеспечении иска в 16 делах (например, 914/456/20; 914/458/20; 923/186/20), находящихся в производствах хозяйственных судов Кировоградской, Львовской, Черкасской, Волынской областей, однако ни разу суды правомерно не удовлетворяли такие заявления ввиду того, что заявленные меры обеспечения иска по своему содержанию тождественны удовлетворению исковых требований.

В банке добавили, что в течение августа-сентября 2016 года 120 нефтебаз и 248 АЗС бывшим менеджментом банка были переданы в финансовый лизинг компаниям, связанным с прошлыми владельцами, с последующей передачей в аренду подконтрольным предприятиям.

На сегодняшний день, задолженность перед “ПриватБанком” по указанным договорам финансового лизинга составляет более 6 млрд. грн. В связи с неуплатой обязательных лизинговых платежей в соответствии с условиями договоров, банк, начиная с 2017 года в одностороннем порядке разрывает эти договоры и возвращает недвижимое имущество во владение банка.

“После прекращения договоров финансового лизинга, лизингополучатель и арендаторы, которым это имущество было передано в аренду с согласия бывшего менеджмента банка, осознавая, что помещение занимается ими без соответствующего правового основания, отказываются возвращать недвижимое имущество, блокируют доступ представителей банка в помещения, чем создают препятствия владельцу свободно владеть и распоряжаться своим имуществом”, – резюмировали в пресс-службе.