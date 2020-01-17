В "ПриватБанке" запущен сервис для онлайн-переводов с зарубежных карт международной платежной системы VISA.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

По информации банка, теперь можно будет моментально переводить деньги с карт зарубежных банков на карту “ПриватБанка” через мобильное приложение или через веб.

Отмечается, что для осуществления перевода не обязательно нужно быть зарегистрированным в Приват24 или быть клиентом “ПриватБанка”.

Уточняется, что перевод с иностранных карт на карту ПриватБанка можно будет проводить в гривнах, евро и долларах.

Теперь для осуществления перевода будет достаточно знать только номер карты получателя.

При этом безопасность операций гарантирует Verified by VISA

Также сообщается, что комиссия за проведение переводов будет составлять 3% суммы.

Напомним, “ПриватБанк” был национализирован в декабре 2016 года. В апреле 2019 года Окружной административный суд Киева признал национализацию незаконной. После НБУ, Минфин и “ПриватБанк” подали апелляцию на это решение.