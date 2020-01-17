Об этом сообщает пресс-служба банка.
По информации банка, теперь можно будет моментально переводить деньги с карт зарубежных банков на карту “ПриватБанка” через мобильное приложение или через веб.
Отмечается, что для осуществления перевода не обязательно нужно быть зарегистрированным в Приват24 или быть клиентом “ПриватБанка”.
Уточняется, что перевод с иностранных карт на карту ПриватБанка можно будет проводить в гривнах, евро и долларах.
Теперь для осуществления перевода будет достаточно знать только номер карты получателя.
При этом безопасность операций гарантирует Verified by VISA
Также сообщается, что комиссия за проведение переводов будет составлять 3% суммы.
Напомним, “ПриватБанк” был национализирован в декабре 2016 года. В апреле 2019 года Окружной административный суд Киева признал национализацию незаконной. После НБУ, Минфин и “ПриватБанк” подали апелляцию на это решение.
- Ранее замглавы Нацбанка Екатерина Рожкова заявила, что рассмотрение законопроекта №2571, который среди прочего фактически запрещает возвращать “ПриватБанк” его бывшему владельцу Игорю Коломойскому, переносится.
- Кабинет Министров Украины подал в Парламент законопроект о запрете возвращения национализированных банков их бывшим владельцам.
- Ранее украинский олигарх Игорь Коломойский неоднократно заявлял, что хочет вновь стать совладельцем “ПриватБанка”.