"ПриватБанк" первым в Украине начал выпуск платежных карт международной системы UnionPay International, которыми можно расплачиваться в Китае, Украине и еще в более 170 странах мира.

Об этом сообщила пресс-служба банка.

Отмечается, что клиенты “ПриватБанка” могут оформить бесконтактные кредитные карточки UnionPay “Универсальная” уровня Classic и Gold и получить их с 6 ноября в столичных отделениях банка.

“Выпуск “ПриватБанком” первых украинских карточек UnionPay – это новые возможности для наших клиентов и банка в рамках интеграции в мировую финансовую систему. Эти карточки в первую очередь будут полезны тем, кто часто путешествует в Китай, страны Юго-Восточной Азии или ведет бизнес с китайскими партнерами. Кроме того, карты “ПриватБанк” UnionPay открывают украинцам новые преимущества глобального шопинга на торговых площадках – партнерах крупнейшей мировой платежной системы”, – отметил глава правления “ПриватБанка” Петр Крумханзл.

UnionPay International предоставляет возможность использовать карты для оплаты товаров, услуг и снятия наличных в 179 странах мира. Карточки UnionPay эмитируется в более чем 61 странах. На сегодняшний день на долю UnionPay приходится самый большой в мире объем расходов по карточкам.