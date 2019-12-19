«ПриватБанк» подал новый иск против экс-акционеров в Израиле на $600 млн

"ПриватБанк" инициировал новое судебное разбирательство в Окружном суде Тель-Авива в Израиле против бывших владельцев банка и других ответчиков.

Об этом сообщила пресс-служба банка.

“Вчера банком было инициировано новое судебное разбирательство в Окружном суде Тель-Авива в Израиле против бывших владельцев банка и других ответчиков. Сумма иска составляет 600 млн долларов США”, – говорится в сообщении.

Также, по результатам дальнейшего анализа, “ПриватБанк” увеличил сумму исковых требований в канцлерского суде штата Делавэр в США и подал в суд дополненную исковое заявление.

Кроме того, банк продолжает подготовку к слушанию по сути своего искового заявления против бывших владельцев и других лиц на сумму более 3 млрд долларов США (с процентами) в Высоком суде Англии и Уэльса.