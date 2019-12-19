«ПриватБанк» подал новый иск против экс-акционеров в Израиле на $600 млн

Об этом сообщила пресс-служба банка.
“Вчера банком было инициировано новое судебное разбирательство в Окружном суде Тель-Авива в Израиле против бывших владельцев банка и других ответчиков. Сумма иска составляет 600 млн долларов США”, – говорится в сообщении.
Также, по результатам дальнейшего анализа, “ПриватБанк” увеличил сумму исковых требований в канцлерского суде штата Делавэр в США и подал в суд дополненную исковое заявление.
Кроме того, банк продолжает подготовку к слушанию по сути своего искового заявления против бывших владельцев и других лиц на сумму более 3 млрд долларов США (с процентами) в Высоком суде Англии и Уэльса.
Напомним, “ПриватБанк” был национализирован в декабре 2016 года. В апреле 2019 года Окружной административный суд Киева признал национализацию незаконной. После НБУ, Минфин и “ПриватБанк” подали апелляцию на это решение.
В четверг, 19 декабря, Шестой апелляционный административный суд Киева начнет рассмотрение апелляции Национального банка на решение Окружного админсуда Киева об обжаловании неплатежеспособности “ПриватБанка”.
- Накануне Кабинет Министров Украины подал в Парламент законопроект о запрете возвращения национализированных банков их бывшим владельцам.
- Ранее украинский олигарх Игорь Коломойский неоднократно заявлял, что хочет вновь стать совладельцем “ПриватБанка”.