Об этом сообщает пресс-служба банка.
Отмечается, что отсрочка платежей по обязательному обнулению лимитов для клиентов среднего и малого бизнеса по продуктам “Кредитный лимит Предпринимательский” и “Кредитный лимит на счет” продлевается до 31 июля 2020 года.
При этом для того, чтобы получить отсрочку по ежемесячным комиссиям и процентам клиентам следует подать заявку дополнительно.
Помимо того, “Приватбанк” отменяет начисления пени и штрафов до конца июля по все кредитам клиентов среднего и малого бизнеса, которые уже были просрочены ранее.
Сообщается, что кредитные каникулы ранее были введены банкам как по кредитам, которые не были погашены вовремя с марта 2020 года, так и по кредитам без просроченных задолженностей.
- Ранее сообщалось, что Верховный суд из-за давления в СМИ отложил рассмотрение жалобы на решение по иску Суркисов об отмене признания их связанными с “ПриватБанком” и признания недействительными договоров обмена их средств на 1 млрд грн.