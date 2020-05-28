Об этом сообщает пресс-служба банка.

Отмечается, что отсрочка платежей по обязательному обнулению лимитов для клиентов среднего и малого бизнеса по продуктам “Кредитный лимит Предпринимательский” и “Кредитный лимит на счет” продлевается до 31 июля 2020 года.

При этом для того, чтобы получить отсрочку по ежемесячным комиссиям и процентам клиентам следует подать заявку дополнительно.

Помимо того, “Приватбанк” отменяет начисления пени и штрафов до конца июля по все кредитам клиентов среднего и малого бизнеса, которые уже были просрочены ранее.

Сообщается, что кредитные каникулы ранее были введены банкам как по кредитам, которые не были погашены вовремя с марта 2020 года, так и по кредитам без просроченных задолженностей.