"ПриватБанк" подає касацію на постанову апеляційного суду у справі про визнання припиненими зобов'язання АТ "Нікопольський завод феросплавів" по одному із кредитних договорів.

Про це йдеться в пресрелізі банку, передає “Укрінформ”.

“ПриватБанк подає касацію на постанову Північного апеляційного господарського суду, який 14 квітня відхилив апеляційну скаргу АТ КБ “ПриватБанк” та залишив у силі рішення Господарського суду м. Києва по справі № 910/14224/20, яким визнано припиненими зобов’язання АТ “Нікопольський завод феросплавів” по одному із кредитних договорів”, – йдеться в повідомленні.

На рішення у такій справі посилались відповідачі у канцлерському суді штату Делавер під час розгляду позову “ПриватБанку” до його колишніх власників Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова про відшкодування шкоди у сотні мільйонів доларів, завданої “ПриватБанку” у 2016 році.

У “ПриватБанку” вважають, що розгляд такої справи по суті відбувався з нетиповою швидкістю. Так, підготовче провадження по справі було закрите 20 січня 2021 р., а розгляд справи по суті був призначений на п’ятницю 22 січня 2021 р. і завершений в той же день.

Ухвалене по такій справі рішення обґрунтоване висновками, які не пов’язані з предметом спору в українському процесі (зокрема щодо цільового використання кредитів та джерел коштів для їх повернення). Відповідачі у справах Канцлерського Суду вже намагались використати такі висновки в американському процесі.

Нагадаємо, у березні 2020 року НБУ та ПриватБанк програли апеляцію на рішення Господарського суду м. Києва, який стягнув з ПриватБанку 21,85 млн грн на користь АТ “Нікопольський завод феросплавів”.

До націоналізації ПриватБанку Нікопольський завод феросплавів виступив поручителем за кредитом рефінансування, який Нацбанк видав ПриватБанку. Нікопольський завод феросплавів передав у заставу Нацбанку рухоме майно (тепловози й напіввагони) вартістю у 40 млн грн. Після націоналізації Нацбанк мав намір повернути борг за кредитом рефінансування, тож звернувся до поручителя і вже готовий був продати заставлене майно.

28 серпня 2019 року Нікопольський завод феросплавів уклав мирову угоду з Нацбанком і сплатив йому гроші за кредитом рефінансування. Проте пізніше завод почав вимагати ці гроші з ПриватБанку. 9 січня 2020 року Господарський суд м.Києва зобов’язав ПриватБанк погасити борг заводу. ПриватБанк та НБУ вирішили оскаржити це рішення суду.

Як відомо, НАБУ розслідує справу про виведення багатомільярдних коштів з “ПриватБанку” до його націоналізації. Зокрема, банком було укладено кредитні договори з ознаками фіктивності та різним фірмам було перераховано десятки млрд гривень, раніше отриманих від держави під час реструктуризації.

Минулого року Артем Ситник зазначав, що в кримінальному провадженні стосовно “ПриватБанку” та його колишніх власників Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова можуть почати оголошувати підозри.

У грудні минулого року генеральна прокурорка Ірина Венедіктова увійшла до складу груп прокурорів у кількох провадженнях щодо групи “Приват”.

Рішення про націоналізацію “ПриватБанку” в зв’язку з його неплатоспроможністю було прийнято українською владою в грудні 2016 року.

Причиною націоналізації стали дії колишніх власників, котрі виділяли значні кредити афілійованим особам. Результати незалежного розслідування компанії Kroll показали, що до націоналізації “ПриватБанк” мінімум протягом 10 років був об’єктом масштабних махінацій, що призвело до нанесення фінансовій установі збитків на суму мінімум $5,5 млрд.