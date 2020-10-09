В ночь с субботы на воскресенье, 11 октября, "ПриватБанк" остановит работу всех своих сервисов с целью проведения планового обновления программного обеспечения процессингового центра.

Об этом сообщили в пресс-службе банка.

Работы будут проходить с 00:30 до 07:30 часов утра.

На время проведения работ временно будут недоступны: транзакции по картам, работа приложения “Приват24” для физических лиц и бизнеса, а также сеть банкоматов, терминалов самообслуживания и POS-терминалов.

В пресс-службе банка уточнили, что количество операций клиентов с карточками ежегодно растет на 20%.

Плановое обновление программного обеспечения должно “гарантировать надежную работу в высокий сезон покупательской активности, который начинается с Дня холостяка в китайских онлайн-магазинах и завершается рождественскими распродажами по всему миру”.