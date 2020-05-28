В "ПриватБанке" заявили, что исполнительные производства по заявлениям компаний братьев Игоря и Григория Суркисов были открыты по поддельным документам.

Об этом сообщила пресс-служба банка.

“ПриватБанк” обратился с заявлением в государственную исполнительную службу о возвращении исполнительных документов по заявлениям шести компаний, связанных с братьями Суркисами, из-за имеющихся обстоятельств подделки документов, по которым были открыты такие производства. Также банк в ближайшее время направит соответствующее заявление в правоохранительные органы”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что заявления в государственную исполнительную службу от имени истцов CAMERIN INVESTMENTS LLP, SUNNEX INVESTMENTS LLP, TAMPLEMON INVESTMENTS LLP, BERLINI COMMERCIAL LLP, LUMIL INVESTMENTS LLP, SOFINAM INVESTMENTS LLP были подписаны якобы руководством компаний, однако, при сопоставлении с другими документами подписей директоров, возникли подозрения в подлинности этих подписей.

“ПриватБанк” обратился в специализированное учреждение по проведению почерковедческой экспертизы подписей, по результатам которой установлено, что подписи от имени директоров компаний выполнены другим лицом”, – добавили в банке.

В пресс-службе напомнили, что согласно постановлению Печерского районного суда Киева, “ПриватБанк” должен принудительно выплатить компаниям, связанным с семьей Суркисов, больше 250 млн долларов США по депозитным договорам, которые были приостановлены еще в декабре 2016 года. Обязательства по этим депозитным договорам были обменены на акции допэмиссии “ПриватБанка” при национализации.

Кроме того, 15 июня 2020 года Большая Палата Верховного Суда продолжит рассмотрение другого дела по иску семьи Суркисов, а именно об отмене решения НБУ по определению членов семьи Суркисов связанными с “ПриватБанком” лицами и о признании недействительными договоров обмена их депозитов объемом 1 млрд грн на акции дополнительной эмиссии “ПриватБанка” во время национализации.