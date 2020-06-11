"ПриватБанк "добавил в "Приват24" новый функционал поиска и оплаты штрафов за нарушение правил дорожного движения, в том числе оформленных системой видеофиксации нарушений.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

“Штрафной сервис доступен всем клиентам банка в новой веб-версии Приват24 и в мобильном банке Privat24 для Android и iOs”, — говорится в сообщении.

Для получения информации о неоплаченных штрафах нужно перейти в раздел “Платежи — Штрафы” за нарушение ПДД. В мобильной версии для iOS штрафы можно найти в разделе “Платежи” через поиск получателя “Штрафы за нарушение ПДД”.

“Приват24 автоматически “подтянет” информацию из базы данных МВД по номеру ИНН клиента банка. Также получить информацию о неоплаченных штрафах можно по номеру постановления о наложении штрафа”, – уточняют в “ПриватБанке”.

Оплатить штраф в один клик можно с помощью любой карты, привязанной к “Приват24”.