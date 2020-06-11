Об этом сообщает пресс-служба банка.
“Штрафной сервис доступен всем клиентам банка в новой веб-версии Приват24 и в мобильном банке Privat24 для Android и iOs”, — говорится в сообщении.
Для получения информации о неоплаченных штрафах нужно перейти в раздел “Платежи — Штрафы” за нарушение ПДД. В мобильной версии для iOS штрафы можно найти в разделе “Платежи” через поиск получателя “Штрафы за нарушение ПДД”.
“Приват24 автоматически “подтянет” информацию из базы данных МВД по номеру ИНН клиента банка. Также получить информацию о неоплаченных штрафах можно по номеру постановления о наложении штрафа”, – уточняют в “ПриватБанке”.
Оплатить штраф в один клик можно с помощью любой карты, привязанной к “Приват24”.
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