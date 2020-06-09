"ПриватБанк" запустил в Украине новый сервис, который позволяет получить наличные при оплате покупок банковской картой на кассе супермаркетов и других торговых заведений, без необходимости использовать банкоматы.

Об этом сообщила пресс-служба банка.

Воспользоваться услугой “Деньги на кассе” могут держатели любой дебетовой карты “ПриватБанка” (зарплатной, студенческой, социальной карты) различных платежных систем.

Для того чтобы получить наличные на кассе торговой точки, покупателю необходимо лишь оплатить товар банковской картой и сообщить кассиру о желании снять наличные. Максимальная сумма выдачи наличных на одну транзакцию составляет 500 грн, независимо от стоимости покупки. Подтверждение такой операции на кассе сопровождается введением PIN-кода банковской карты пользователя.

“Покупка с выдачей наличных – это сервис, которым охотно пользуются жители большинства европейских стран, а теперь и украинцы. Если вы расплачиваетесь в торговой сети карточкой, в случае необходимости получить наличные можно прямо на кассе, а не искать банкомат и стоять в очередях”, – отметил руководитель направления по работе с торговыми предприятиями “ПриватБанка” Евгений Васильцов.