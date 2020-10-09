В Украине частные лаборатории будут бесплатно тестировать пациентов на коронавирус COVID-19. Сегодня Кабинет Министров выделил для этого необходимое финансирование.

Об этом сообщил на брифинге по итогам заседания Правительства министр охраны здоровья Украины Максим Степанов.

По его словам, для увеличения количества тестирований в Украине привлекают дополнительно 260 млн гривен.

“100 млн гривен будут направлены на контракты с частными лабораториями и (лабораториями, – ред.) другой формы собственности для тестирований методом ПЦР, чтобы увеличить количество тестирований, которые бесплатно делаются нашим гражданам”, – отметил Степанов.

Еще 160 млн гривен планируется потратить на дополнительную закупку реагентов и оборудования.

Министр напомнил, что в первых числах апреля проводилось около 200 ПЦР-тестирований в сутки. Сейчас этот показатель составляет более 30 тысяч в сутки.

“Мы планируем увеличить это количество уже до декабря до уровня не менее чем 50 тысяч тестирований в сутки”, – заявил Степанов.

(На видео – с 2:56)