Об этом сообщил на брифинге по итогам заседания Правительства министр охраны здоровья Украины Максим Степанов.
По его словам, для увеличения количества тестирований в Украине привлекают дополнительно 260 млн гривен.
“100 млн гривен будут направлены на контракты с частными лабораториями и (лабораториями, – ред.) другой формы собственности для тестирований методом ПЦР, чтобы увеличить количество тестирований, которые бесплатно делаются нашим гражданам”, – отметил Степанов.
Еще 160 млн гривен планируется потратить на дополнительную закупку реагентов и оборудования.
Министр напомнил, что в первых числах апреля проводилось около 200 ПЦР-тестирований в сутки. Сейчас этот показатель составляет более 30 тысяч в сутки.
“Мы планируем увеличить это количество уже до декабря до уровня не менее чем 50 тысяч тестирований в сутки”, – заявил Степанов.
(На видео – с 2:56)
- В Украине 6 октября был установлен рекорд по количеству тестирований на коронавирус COVID-19: 32 376 исследований методом ПЦР. Тогда Максим Степанов сообщал, что МОЗ договаривается с частными лабораториями, чтобы те проводили тесты на COVID-19 за государственный счет. Кроме того, планируется вскоре использовать быстрые тесты “на антигены”. Все эти меры направлены на преодоление очередей на тестирование.
- 5 октября министр охраны здоровья Максим Степанов рассказал алгоритм действий в случае выявления больного с подозрением на COVID-19.