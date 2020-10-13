Об этом рассказывают #Букви.

Агентство Fedoriv Group разработало рекламу для ТМ “Глобино” и придумало сосиски “Нямські”.

“Хотя сосиски едят всей семьей, покупают их в основном мамы. Ведь сосиски спасают в любой ситуации: когда пришла с работы, а сил уже нет, а когда и так вставать рано, а еще и завтрак сделать на всех, а когда субботу в конце концов, и маме надо немножко отдохнуть! А главное: когда есть сосиски, то мама может быть спокойна, потому что никто не останется голодным … Записали это в слоган”, – сказали авторы рекламы.

В рекламе этих сосисок снялся рэпер Потап. Артист и сам побывал в роли сосиски.

Потап успел поджариться на сковороде, побывать в бутерброде, погрелся в микроволновке и релаксировал в кипящей кастрюле.

“В коммуникацию мы вышли с “Нямськими”, а еще написали тонкую лирическую хвалу маме, которую исполняет Потап, на музыку от MOZGI Studio”.

Однако судя по комментариям, а не всем “пришлась по вкусу” такая реклама и даже пожаловались, что некоторые комментарии вообще удаляют.

Напомним, что агентство Федорива придумало дизайн логотипа бренда от Минкульта и Госагентства туризма – #МандруйУкраїною. Тогда реакция общества на логотип была довольно неоднородной: с одной стороны, люди говорили, что стоит популяризировать украинское, с другой – а украинское ли это вообще? Однако большинство возмущалась: как бы ни хотелось найти привязку к украинским традиционным орнаментам, получалось только к российским.

Андрей Федорив – основатель и CEO креативной инвестиционной компании FEDORIV GROUP, в состав которой входит маркетинговое агентство FEDORIV AGENCY, авторству которого принадлежат бренды Моршинская, Новая Почта, OLX, Ощадбанк, Rozetka, Ukrnafta, Фокстрот и т. д.