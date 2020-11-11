Изображения, которым Борис Джонсон поздравил демократа Джо Байдена с победой на выборах президента США, сначала было адресовано Дональду Трампу. На нем можно найти исправленные слова "второй срок" и фамилию Трампа.

На это сначала обратили внимание пользователи соцсетей, а впоследствии – сайт политического блогера под ником Гвидо Фокс.

Вечером субботы, через час после того, как американские СМИ обнародовали информацию о победе Джо Байдена в штате Пенсильвания, и, соответственно, на выборах президента США, премьер Великобритании Борис Джонсон опубликовал поздравление для победителя в своем Twitter.

“Поздравления для Джо Байдена с избранием его президентом Соединенных штатов и Камалы Харрис с ее историческим достижением. США – наш важнейший союзник. И я жду совместной работы в рамках общих приоритетов, начиная с проблем изменения климата и заканчивая торговлей и безопасностью”, – написал Джонсон в Twitter.

Вскоре некоторые пользователи соцсетей стали замечать, что на фоне основного текста поздравления можно разглядеть едва заметные буквы.

Сайт Гвидо Фоукса отмечал, что за именем Байдена видно фамилию Трампа, а за словами “и я жду” – слова “второй срок”.

#Буквы проверили информацию сайта и подтвердили, что правильно настроив яркость и контрастность изображения, эти слова на фоне можно разглядеть четко:

В правительстве Великобритании уже прокомментировали инцидент, назвав произошедшее технической ошибкой.

“Как и следовало ожидать, два заявления (о победе Трампа и победе Байдена – ред.) были подготовлены заранее, до результатов этих противоречивых выборов. Из-за технической ошибки часть альтернативного поста была встроена в фоновый рисунок”, — заявил представитель правительства.