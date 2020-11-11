На это сначала обратили внимание пользователи соцсетей, а впоследствии – сайт политического блогера под ником Гвидо Фокс.
Вечером субботы, через час после того, как американские СМИ обнародовали информацию о победе Джо Байдена в штате Пенсильвания, и, соответственно, на выборах президента США, премьер Великобритании Борис Джонсон опубликовал поздравление для победителя в своем Twitter.
“Поздравления для Джо Байдена с избранием его президентом Соединенных штатов и Камалы Харрис с ее историческим достижением. США – наш важнейший союзник. И я жду совместной работы в рамках общих приоритетов, начиная с проблем изменения климата и заканчивая торговлей и безопасностью”, – написал Джонсон в Twitter.
Congratulations @JoeBiden and @KamalaHarris pic.twitter.com/xrpE99W4c4
— Boris Johnson (@BorisJohnson) November 7, 2020
Вскоре некоторые пользователи соцсетей стали замечать, что на фоне основного текста поздравления можно разглядеть едва заметные буквы.
Сайт Гвидо Фоукса отмечал, что за именем Байдена видно фамилию Трампа, а за словами “и я жду” – слова “второй срок”.
#Буквы проверили информацию сайта и подтвердили, что правильно настроив яркость и контрастность изображения, эти слова на фоне можно разглядеть четко:
В правительстве Великобритании уже прокомментировали инцидент, назвав произошедшее технической ошибкой.
“Как и следовало ожидать, два заявления (о победе Трампа и победе Байдена – ред.) были подготовлены заранее, до результатов этих противоречивых выборов. Из-за технической ошибки часть альтернативного поста была встроена в фоновый рисунок”, — заявил представитель правительства.
- 10 ноября Борис Джонсон позвонил Байдену, чтобы поздравить его с победой лично. Тем же сделали лидеры Франции и Германии.