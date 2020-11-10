Об этом сообщает американская газета The New York Times.

Как известно, традиционно переход власти от действующего президента к новоизбранному происходит в несколько этапов. Для обеспечения максимально точного процесса США выделяют немало денег и сил.

С момента избрания до инаугурации нового президента в США происходит масштабный мониторинг всех сфер деятельности власти. Новый президент должен быть проинформирован о вызовах и проблемах, которые он будет решать в ближайшее время.

Сейчас представители переходной команды Байдена заявляют о препятствиях со стороны должностных лиц, назначенных Трампом. Он, в свою очередь, как известно, не признает свой проигрыш на выборах.

Полномочия дать старт этому процессу есть у руководителя Администрации общих служб — независимого учреждения правительства США, созданного для помощи в управлении и поддержке функционирования федеральных учреждений.

Эту должность с декабря 2017 занимает некая Эмили Мерфи, которую назначил президент Дональд Трамп.

Сейчас она блокирует процесс передачи власти, отказываясь выдать соответствующее письмо-подтверждение, о чем в команде Байдена объявили вечером в понедельник, 9 ноября.

Для передачи власти Мерфи должна официально признать Джо Байдена новоизбранным президентом и подтвердить выделение 6,6 млн долларов федеральных средств, предусмотренных на переход власти, чтобы предоставить членам команды Байдена офисные помещения, допуски к правительственным структурам и тому подобное.

Представители переходной команды Байдена уже призвали руководителя администрации Трампа прекратить то, что, по их мнению, является необоснованным препятствием для предоставления денег и доступа.

Бездействие Мерфи мешает команде Байдена посещать правительственные кабинеты, проводить встречи и интервью с возможными кандидатами на должности, пользоваться специально оборудованными для обсуждения секретной информации помещениями и тому подобное.

Источники в Белом доме заявили, что президент Трамп не планирует давать сигнал для начала передачи власти, поскольку он все еще участвует в судебных разбирательствах касательно результатов выборов.

У Байдена же заявили, что рассматривают “все варианты” для того, чтобы подтолкнуть Мерфи к решению позволить переходу власти начаться.

Примечательно, что сроки, в которые Мерфи должна дать согласие на выделение средств, не определены законодательством.