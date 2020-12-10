После объявления о возможном назначении главреда "Цензор.НЕТ" Юрия Бутусова в Министерство обороны между сторонами состоялся обмен постами в соцсетях, во время которого они раскритиковали друг друга.

Об этом сообщают #Буквы.

На днях Министерство обороны объявило, что предлагает Юрию Бутусову занять “одну из министерских позиций в сферах, на которых сфокусировано его профессиональное внимание”.

О какой именно должности идет речь, МО не сообщило, однако отметило, что считает журналиста неравнодушным человеком с конструктивной позицией.

Спустя несколько часов Бутусов постом в Facebook сообщил, что принимает предложение министерства. Также он представил свою программу действий по “спасению” Минобороны. Все это вызвало немало вопросов у общественности. Однако журналист уже на следующий день заявил, что МО перестало выходить на связь с ним. “Вчера я им был срочно нужен, а сегодня на фейсбук-странице МО о предоставлении мне должности нет никаких сообщений. То есть вчера ситуация был критической, они сами признали свою неспособность без меня навести порядок в управлении министерством. А сегодня эти проблемы Минобороны уже не интересуют. Позор. Позорище. И повод для парламента обратить внимание на провалы в работе МО”, — написал он. На этом фоне Бутусов решил обратиться к парламентариям, чтобы через них достучаться до президента Владимира Зеленского, правительства и парламента. “Прошу народных депутатов:

1. Обратиться к президенту и правительству срочно рассмотреть мою программу, реальную ситуацию в Минобороны, заслушать в Верховную Раду министра А.Тарана и дать публичную оценку его работе.

2. Пригласить министра обороны А.Тарана и меня на комитет по обороне и нацбезопасности для доклада о реальных проблемах МО и программу решения проблем. Мы должны ответить оба перед народными депутатами.

3. Поддержать мое назначение на пост, который позволит решить те проблемы в армии, о решении которых я многократно писал, и которые меня попросило решить Минобороны, предлагая работу”, — написал журналист.

В ответ на это в МО заявили, что все еще ждут Бутусова на собеседование и “расстроены его попыткой ввести общественность в заблуждение”. МО подтвердило намерения в четверг, 10 декабря, провести собеседование с Бутусовым и ознакомить его со списком вакансий, которые могут быть предложены ему. Ведомство заверило, что лицо, которое будет проводить собеседование с журналистом, уже определено, и об этом проинформировали. Также министерство раскритиковало Бутусова за его заявления. “Среди добродетелей, присущих соискателям тех или иных должностей в органах государственной власти, безусловно, должны быть честность и настрой на конструктив. Сознательное введение Юрием Бутусовым общественности в заблуждение относительно отсутствия контакта с представителями Департамента кадровой политики Минобороны (“Министерство обороны… перестало выходить на связь”) не оказывает ему чести”, — говорится в сообщении. Кроме того, МО отметило, что программа действий, предложенная Бутусовым, является демонстрацией с его стороны “непониманием границ и содержания функциональных обязанностей должностей, на которые он претендует”. Министерство объявило о намерениях ознакомить его подробно с этими вопросами. “В порядке общего информирования о потенциальном круге должностных обязанностей сотрудника Министерства обороны ему проведут краткий ликбез и подробно ознакомят с разграничением обязанностей между Министерством обороны и Генеральным штабом Вооруженных Сил Украины”, — добавили в МО.