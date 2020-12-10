Об этом сообщают #Буквы.
На днях Министерство обороны объявило, что предлагает Юрию Бутусову занять “одну из министерских позиций в сферах, на которых сфокусировано его профессиональное внимание”.
О какой именно должности идет речь, МО не сообщило, однако отметило, что считает журналиста неравнодушным человеком с конструктивной позицией.
Спустя несколько часов Бутусов постом в Facebook сообщил, что принимает предложение министерства. Также он представил свою программу действий по “спасению” Минобороны.
Все это вызвало немало вопросов у общественности. Однако журналист уже на следующий день заявил, что МО перестало выходить на связь с ним.
“Вчера я им был срочно нужен, а сегодня на фейсбук-странице МО о предоставлении мне должности нет никаких сообщений. То есть вчера ситуация был критической, они сами признали свою неспособность без меня навести порядок в управлении министерством. А сегодня эти проблемы Минобороны уже не интересуют. Позор. Позорище. И повод для парламента обратить внимание на провалы в работе МО”, — написал он.
На этом фоне Бутусов решил обратиться к парламентариям, чтобы через них достучаться до президента Владимира Зеленского, правительства и парламента.
“Прошу народных депутатов:
1. Обратиться к президенту и правительству срочно рассмотреть мою программу, реальную ситуацию в Минобороны, заслушать в Верховную Раду министра А.Тарана и дать публичную оценку его работе.
2. Пригласить министра обороны А.Тарана и меня на комитет по обороне и нацбезопасности для доклада о реальных проблемах МО и программу решения проблем. Мы должны ответить оба перед народными депутатами.
3. Поддержать мое назначение на пост, который позволит решить те проблемы в армии, о решении которых я многократно писал, и которые меня попросило решить Минобороны, предлагая работу”, — написал журналист.
В ответ на это в МО заявили, что все еще ждут Бутусова на собеседование и “расстроены его попыткой ввести общественность в заблуждение”.
МО подтвердило намерения в четверг, 10 декабря, провести собеседование с Бутусовым и ознакомить его со списком вакансий, которые могут быть предложены ему.
Ведомство заверило, что лицо, которое будет проводить собеседование с журналистом, уже определено, и об этом проинформировали.
Также министерство раскритиковало Бутусова за его заявления.
“Среди добродетелей, присущих соискателям тех или иных должностей в органах государственной власти, безусловно, должны быть честность и настрой на конструктив. Сознательное введение Юрием Бутусовым общественности в заблуждение относительно отсутствия контакта с представителями Департамента кадровой политики Минобороны (“Министерство обороны… перестало выходить на связь”) не оказывает ему чести”, — говорится в сообщении.
Кроме того, МО отметило, что программа действий, предложенная Бутусовым, является демонстрацией с его стороны “непониманием границ и содержания функциональных обязанностей должностей, на которые он претендует”. Министерство объявило о намерениях ознакомить его подробно с этими вопросами.
“В порядке общего информирования о потенциальном круге должностных обязанностей сотрудника Министерства обороны ему проведут краткий ликбез и подробно ознакомят с разграничением обязанностей между Министерством обороны и Генеральным штабом Вооруженных Сил Украины”, — добавили в МО.
- Ранее Юрий Бутусов опубликовал интервью с экс-сотрудником Министерства обороны Украины, подполковником Михаилом Николовым, который заявил о сорванной спецоперации Главного управления разведки Минобороны по штурму тюрем в оккупированном Донецке.
- Также в августе журналист на своей странице в Facebook сообщил, что украинские спецслужбы готовили масштабную операцию по задержанию группы боевиков ЧВК “Вагнера”, для чего выманили их в Беларусь.