Верховная Рада Украины открыла сегодняшнее заседание и сразу же ушла на перерыв.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Перерыв был объявлен по требованию фракций “Европейской Солидарности” и “Голоса”.

Спикер ВР Дмитрий Разумков открыл заседание в 10:12 (вместо 10:00) и объявил перерыв до 10:45.

Он пригласил на совещание руководителей фракций премьер-министра Дениса Шмыгаля.

“Уважаемые коллеги! Поступило заявление о реальном перерыве по требованию двух фракций”, – объявил Разумков.

Как объяснил в своем Telegram нардеп Ярослав Железняк, совещание будет касаться вопроса кнопкодавства во время голосования за назначение Сергея Шкарлета на должность министра образования.

“Утро последнего пленарного дня в году начнется с совещания глав фракций по вчерашнему многочисленному (уже видим минимум 4 случая) кнопкодавству во время голосования за министров”, – отметил он.

Как известно, накануне Верховная Рада назначила Сергея Шкарлета министром образования и науки Украины. До этого он исполнял обязанности главы Минобразования. Кандидатура Шкарлета была поддержана минимальным количеством голосов (226 нардепов).

Часть нардепов были возмущены таким назначением и скандировали “Ганьба!”.

Впоследствии во фракции “Голоса” заявили, что некоторые нардепы от фракции “Оппозиционной платформы — За життя”, которые якобы проголосовали за назначение Шкарлета, в то время отсутствовали в зале Парламента.

В “Европейской Солидарности” сообщили, что будут требовать переголосования по Шкарлету.