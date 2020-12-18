Об этом сообщает корреспондент #Букв.
Перерыв был объявлен по требованию фракций “Европейской Солидарности” и “Голоса”.
Спикер ВР Дмитрий Разумков открыл заседание в 10:12 (вместо 10:00) и объявил перерыв до 10:45.
Он пригласил на совещание руководителей фракций премьер-министра Дениса Шмыгаля.
“Уважаемые коллеги! Поступило заявление о реальном перерыве по требованию двух фракций”, – объявил Разумков.
Как объяснил в своем Telegram нардеп Ярослав Железняк, совещание будет касаться вопроса кнопкодавства во время голосования за назначение Сергея Шкарлета на должность министра образования.
“Утро последнего пленарного дня в году начнется с совещания глав фракций по вчерашнему многочисленному (уже видим минимум 4 случая) кнопкодавству во время голосования за министров”, – отметил он.
Как известно, накануне Верховная Рада назначила Сергея Шкарлета министром образования и науки Украины. До этого он исполнял обязанности главы Минобразования. Кандидатура Шкарлета была поддержана минимальным количеством голосов (226 нардепов).
Часть нардепов были возмущены таким назначением и скандировали “Ганьба!”.
Впоследствии во фракции “Голоса” заявили, что некоторые нардепы от фракции “Оппозиционной платформы — За життя”, которые якобы проголосовали за назначение Шкарлета, в то время отсутствовали в зале Парламента.
В “Европейской Солидарности” сообщили, что будут требовать переголосования по Шкарлету.
- 16 декабря 2020 года парламентский комитет по вопросам образования не поддержал назначение вр.и.о. министра образования Сергея Шкарлета на пост постоянного главы ведомства.
- Вечером 15 декабря “слуги” должны были заслушать 5 возможных членов Правительства. Однако заслушали только 4 кандидатов. Одним из кандидатов был Шкарлет.