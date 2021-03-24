В Министерстве охраны здоровья заявили, что для установления точной причины смерти военнослужащей в Одесской области после того, как ей сделали прививку вакциной Covishield, назначена судебно-медицинская экспертиза.

Об этом сообщает пресс-служба МОЗ.

В министерстве сообщили, что по предварительной информации Военно-медицинского клинического центра Южного региона, смерть наступила в результате острых расстройств кровообращения.

“Женщина должна хронические сердечно-сосудистые заболевания и другие сопутствующие болезни. Она входила в число приоритетных групп вакцинации, ведь в ближайшее время должна быть привлечена к силам, задействованных в ООС. Противопоказаний к введению вакцины, а именно аллергии к любому из компонентов препарата, в женщины не было. в тот же день с того же флакона вакцины были привиты еще 9 человек. неблагоприятных событий после иммунизации в других пациентов не зарегистрировано”, – говорится в сообщении.

Также, по словам начальника медицинской службы воинской части, где женщина проходила службу, по состоянию на утро 23 марта жалоб на состояние здоровья она не высказывала.

“Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. О ее результатах будет сообщено дополнительно”, – отметили в МОЗ.

Там также призвали представителей общественности и средств массовой информации “не делать преждевременных выводов о причинах и обстоятельствах смерти военнослужащей”.

По данным МОЗ, с начала прививочной кампании в Украине привито 137026 человек от COVID-19. Среди них зарегистрировано 590 неблагоприятных событий после иммунизации, только три пациента некоторое время находились под наблюдением врачей. Сейчас все они здоровы.

“По этому случаю региональной группой оперативного реагирования на НППИ будет проведено полноценное расследование, как того требуют протоколы Министерства здравоохранения”, – добавили в министерстве.