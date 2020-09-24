Об этом сообщает Нобелевский комитет.
Там подчеркнули, что за последние восемь лет суммарный капитал фонда увеличился с 3 миллиардов до 4,6 миллиарда крон, благодаря успешному инвестированию. Именно поэтому увеличение размера премии стало возможным.
В 2020 году лауреатов Нобелевских премий по химии, физике, литературе и медицине, а также Нобелевской премии мира начнуть объявлять 5 октября. Вручение как всегда пройдет 10 декабря, в день смерти основателя премии Альфреда Нобеля.
- Ранее сообщалось, что лауреатов Нобелевской премии в этом году объявят онлайн из-за пандемии COVID -19.