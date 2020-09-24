С 2020 года Совет директоров Нобелевского фонда решил увеличить размер Нобелевской премии на 1 миллион шведских крон (около 110 тысяч долларов США).

Об этом сообщает Нобелевский комитет.

Там подчеркнули, что за последние восемь лет суммарный капитал фонда увеличился с 3 миллиардов до 4,6 миллиарда крон, благодаря успешному инвестированию. Именно поэтому увеличение размера премии стало возможным.

В 2020 году лауреатов Нобелевских премий по химии, физике, литературе и медицине, а также Нобелевской премии мира начнуть объявлять 5 октября. Вручение как всегда пройдет 10 декабря, в день смерти основателя премии Альфреда Нобеля.