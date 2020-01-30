Адвокат 24 бывших военнопленных моряков, которые уже находятся в Украине, Николай Полозов заявил, что приостановка в России следствия против моряков является своеобразным процессуальным крючком.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

“Спустя 14 месяцев после захвата российскими пограничниками украинских военных моряков возле Керченского пролива, следствие по уголовному делу было приостановлено. Следственное управление ФСБ России приостановило производство предварительного следствия в отношении 24 украинских военнослужащих ВМСУ и СБУ, задержанных в ходе инцидента в Керченском проливе 25 ноября 2018 года по основаниям, предусмотренным п. 3 ч. 1 ст. 208 УПК РФ: “место нахождения подозреваемого или обвиняемого известно, однако реальная возможность его участия в уголовном деле отсутствует”, – говорится в сообщении.

Полозов отметил, что приостановление производства предварительного следствия сторона защиты не расценивает как положительное, в связи с тем, что военные моряки продолжают оставаться в статусе обвиняемых по уголовному делу.

Он также подчеркнул, что нормы уголовно-процессуального законодательства позволяют возобновить производство по уголовному делу в любой момент, когда обстоятельства, послужившие основаниями для приостановления, отпадут.

“Иными словами, до истечения сроков привлечения украинских военных моряков к уголовной ответственности (по обвинению в нарушении ч. 3 ст. 322 УК РФ – относящегося к категории тяжких преступлений срок составляет 10 лет), следствие в любой момент может возобновить производство по делу”, – объяснил он.

Адвокат добавил, что эти обстоятельства могут послужить существенными ограничениями по перемещению украинских военных моряков за пределы Украины и не дают им гарантию безопасности от возможных попыток осуществления комплекса оперативно-следственных мероприятий российскими правоохранительными органами по дальнейшему привлечению военных моряков к уголовной ответственности.

“Данное постановление следствия будет обжаловано стороной защиты в установленном порядке. Наша ключевая задача – исключение обстоятельств дальнейшего привлечения к уголовной ответственности украинских военных моряков в рамках российской юрисдикции и нивелирование любых негативных правовых последствий для них в будущем”, – резюмировал Полозов.

Напомним, российские военные 25 ноября 2018 года захватили в нейтральных водах Керченского пролива украинские малые бронированные артиллерийские катера “Бердянск”, “Никополь” и буксир “Яны Капу”. В рамках обмена украинских военнопленных моряков передали украинской стороне в начале сентября этого года. 18 ноября, в акватории Черного моря стартовал процесс по возвращению украинских катеров “Никополь”, “Бердянск” и буксира “Яны Капу”, которые были незаконно захвачены российскими силовиками в ноябре прошлого года.