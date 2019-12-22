Партия "Европейская солидарность" будет требовать немедленного созыва СНБО и введения санкций против прямых поставок газа из РФ, которые являются результатом тайных переговоров в Париже.

Об этом пятый президент Украины, лидер партии “Европейская Солидарность” Петр Порошенко заявил в интервью телеканалу “Украина”.

“Сегодня получили сообщение от украинских и российских СМИ, что 5 украинских компаний заключили соглашения о поставках газа из РФ на украинский рынок. Это не коммерческие контракты, они являются политическими. Путин продает газ пятой колонне со значительной скидкой, чтобы доходы использовались для финансирования этих политических партий и для подрыва основ украинской государственности”, – заявил Порошенко.

Он отметил, что это вопрос национальной безопасности.

“Европейская Солидарность” будет требовать немедленного созыва СНБО и введения санкций против прямых поставок газа из РФ, которые являются результатом тайных переговоров в Париже. Власть перешла в этом смысле те “красные линии”, о которых громко предупреждали люди накануне “нормандской встречи”, – подчеркнул Порошенко.