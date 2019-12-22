Об этом пятый президент Украины, лидер партии “Европейская Солидарность” Петр Порошенко заявил в интервью телеканалу “Украина”.
“Сегодня получили сообщение от украинских и российских СМИ, что 5 украинских компаний заключили соглашения о поставках газа из РФ на украинский рынок. Это не коммерческие контракты, они являются политическими. Путин продает газ пятой колонне со значительной скидкой, чтобы доходы использовались для финансирования этих политических партий и для подрыва основ украинской государственности”, – заявил Порошенко.
Он отметил, что это вопрос национальной безопасности.
“Европейская Солидарность” будет требовать немедленного созыва СНБО и введения санкций против прямых поставок газа из РФ, которые являются результатом тайных переговоров в Париже. Власть перешла в этом смысле те “красные линии”, о которых громко предупреждали люди накануне “нормандской встречи”, – подчеркнул Порошенко.
- Ранее сообщалось, что Украина и Россия достигли окончательной договоренности по транзиту российского газа.
- Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель рассказал подробности договора по газу между Украиной и Россией.
- Исполнительный директор “Нафтогаза” Юрий Витренко заявил, что в подписанном между НАК “Нафтогаз” и “Газпромом” протоколе нет никаких договоренностей о прямых поставках российского газа.