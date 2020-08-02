Об этом нельзя молчать: жертва нападения в поезде Мариуполь-Киев рассказала о своем состоянии

Журналистка Анастасия Луговая, пострадавшая во время нападения в поезде Мариуполь-Киев, показала свое новое фото, признавшись, что ей до сих пор хочется получить ответ на вопрос "За что?".

Об этом она написала на своей странице в Instagram.

Напомним, в пятницу, 31 июля, в поезде “Мариуполь – Киев” мужчина ворвался в купе, где ехала женщина с ребенком. Он избил ее и пытался изнасиловать.

“Проснулась в 6 утра от боли. Если вчера хоть немного могла “мугикать” и отвечать на вопросы, то сегодня не могу издать ни звука. В периоды паники, меня интересует вопрос “за что?”. И становится жалко себя. Но не из жалости я решила это пустить в массы! Я уверена, что у нападающего я была не первой жертвой. Но моим не молчанием следующих жертв у него не будет !!! “, – написала жертва преступления.

Через некоторое время Анастасия выложила новое фото из клиники, где ее посещают друзья.

“У меня как-будто день рождение. Судьба подарила мне жизнь во второй раз! И если утром я задумывалась “почему так произошло?”, так сейчас думаю: “зачем?”. И точно знаю, что об этом не нужно молчать!”, – написала она.

Женщины в соцсетях запустили флешмоб под названием “Больше нельзя молчать”. И начали делиться похожими случаями насилия.

Во время флешмоба женщины, в частности, призывают не замалчивать насилие.

Анастасию, которая смогла вырваться из рук нападавшего и решилась на всю страну рассказать о пережитом ужасе, активно поддерживают в соцсетях и благодарят за смелость.