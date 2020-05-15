“У каждого бегуна есть свой старт мечты, город, в котором он хочет пробежать свою самую важную дистанцию. Для кого-то особенное место в сердце занимает Киев, кто-то гонится за единорогом Бостона, кто-то грустит об отмененном Токио. И пока действуют ограничения на проведение массовых мероприятий и большии марафоны не проводятся – самое время всем сердцем отдаться своей мечте!” – убеждены в Run Ukraine.
Каждый из онлайн-забегов Dream Running Series посвящен одному из особенных для бегунов городов, городов, в которых проходят самые большие и значимые марафоны мира, которые собирают на стартах десятки тысяч участников:
6-7 июня 2020 – Kyiv Run
21-22 июня 2020 – New York Run
4-5 июля 2020 – Berlin Run
18-19 июля 2020 – London Run
1-2 августа 2020 – Tokyo Run
15-16 августа 2020 – Boston Run
Также в планах Run Ukraine есть проведение онлайн-забегов, посвященных Риму, Парижу, Праге и Чикаго, даты будут анонсированы позднее.
Стать участником онлайн-забега Dream Running Series может каждый желающий, где бы он не находился. Для участия не надо никуда ехать, всё, что необходимо – телефон и собственное воображение. Телефон – чтобы записать маршрут и предоставить организаторам подтверждение завершенной дистанции. Воображение – чтобы преодолевая 10 км или полумарафон своим родным городом, чувствовать, что ты бежишь своим городом мечты, и маршрут твой пролегает улицами Токио, Центральным Парком в Нью-Йорке, а финишируешь ты просто под Бранденбургскими воротами в Берлине.
Для того, чтобы принять участие в онлайн-забегах Dream Running Series, нужно:
- перейти на сайт http://onlinerunning.runukraine.org/
- выбрать онлайн-забег, посвященный вашему городу мечты
- выбрать дистанцию: 10 км или 21,0975 км
- зарегистрироваться
- в даты мероприятия пробежать выбранную дистанцию, представив, что бежите городом мечты
- получить заслуженную медаль.
Вы готовы мечтать? Не боитесь собственных желания?
Тогда пора регистрироваться! http://onlinerunning.runukraine.org/
Контакты:
Анастасия Руссу
тел: +380 50 178 1168
email: [email protected]
Виктория Веремеенко
моб.тел: +380 67 995 27 67
email: [email protected]