“У каждого бегуна есть свой старт мечты, город, в котором он хочет пробежать свою самую важную дистанцию. Для кого-то особенное место в сердце занимает Киев, кто-то гонится за единорогом Бостона, кто-то грустит об отмененном Токио. И пока действуют ограничения на проведение массовых мероприятий и большии марафоны не проводятся – самое время всем сердцем отдаться своей мечте!” – убеждены в Run Ukraine.

Каждый из онлайн-забегов Dream Running Series посвящен одному из особенных для бегунов городов, городов, в которых проходят самые большие и значимые марафоны мира, которые собирают на стартах десятки тысяч участников:

6-7 июня 2020 – Kyiv Run

21-22 июня 2020 – New York Run

4-5 июля 2020 – Berlin Run

18-19 июля 2020 – London Run

1-2 августа 2020 – Tokyo Run

15-16 августа 2020 – Boston Run

Также в планах Run Ukraine есть проведение онлайн-забегов, посвященных Риму, Парижу, Праге и Чикаго, даты будут анонсированы позднее.

Стать участником онлайн-забега Dream Running Series может каждый желающий, где бы он не находился. Для участия не надо никуда ехать, всё, что необходимо – телефон и собственное воображение. Телефон – чтобы записать маршрут и предоставить организаторам подтверждение завершенной дистанции. Воображение – чтобы преодолевая 10 км или полумарафон своим родным городом, чувствовать, что ты бежишь своим городом мечты, и маршрут твой пролегает улицами Токио, Центральным Парком в Нью-Йорке, а финишируешь ты просто под Бранденбургскими воротами в Берлине.

Для того, чтобы принять участие в онлайн-забегах Dream Running Series, нужно:

перейти на сайт http://onlinerunning.runukraine.org/

выбрать онлайн-забег, посвященный вашему городу мечты

выбрать дистанцию: 10 км или 21,0975 км

зарегистрироваться

в даты мероприятия пробежать выбранную дистанцию, представив, что бежите городом мечты

получить заслуженную медаль.

Вы готовы мечтать? Не боитесь собственных желания?

Тогда пора регистрироваться! http://onlinerunning.runukraine.org/

Контакты:

Анастасия Руссу

тел: +380 50 178 1168

email: [email protected]

Виктория Веремеенко

моб.тел: +380 67 995 27 67

email: [email protected]