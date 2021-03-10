Об этом заявил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко в комментарии РБК-Украина.
“Когда речь идет о международном свидетельстве о вакцинации, то в правилах (международных медико-санитарных правилах ВОЗ, – ред.) четко прописано, что это свидетельство действительно только в том случае, если вакцина, которая используется, или средство профилактики утверждены ВОЗ”, – отметил замглавы Министерства здравоохранения.
Ляшко отметил, что в случае с COVID-19 речь пока идет о вакцинах Pfizer-BioNTech, Moderna и Astra Zeneca с производственными площадками в Индии и Южной Корее.
“Поэтому при вакцинации иммунобиологическими препаратами Covishield/Astra Zeneca – Oxford University никаких проблем относительно выдачи международного свидетельства о вакцинации и его дальнейшего использования не должно возникать”, – заверил главный санврач.
При этом он заявил, что китайская вакцина Sinovac, которую в Украине планируют использовать в ближайшее время, не имеет пока такого разрешения ВОЗ.
СПРАВКА
Oxford/AstraZeneca – это вакцина на платформе вирусного вектора без способности к репликации, которую разработали Оксфордский университет и британско-шведская компания AstraZeneca (о принципе работы векторных вакцин можно почитать здесь). Она показала среднюю эффективность в 70%. При одном из режимов дозирования может быть эффективной на 90%. Ее уже используют в Великобритании, Мексике и других странах. Для полной иммунизации нужны две дозы вакцины с интервалом в 28 дней. Вакцина может храниться до шести месяцев при температуре от +2 до +8 С.
CoviShield – это индийский аналог вакцины AstraZeneca. Вакцины AstraZeneca, кроме Индии, производят также в Южной Корее. Оба производителя были одобрены ВОЗ.
- Ранее посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук заявил, что государства ведут переговоры о взаимном признании паспортов вакцинации для туристических путешествий. Пока возникла проблема из-за индийской вакцины Covishield, которой прививают украинцев.
- В среду, 24 февраля, в Украине стартовал процесс вакцинации от коронавируса COVID-19.
- Согласно календарному плану вакцинации, первыми (в течение февраля-апреля) планируют вакцинировать 367 человек среди медиков, работающих с больными коронавирусом, и военных ООС. Первым прививку получил врач-реаниматолог из Черкасс.
- 1 марта в Украине разрешили вакцинировать от COVID-19 общественных деятелей. Это будут делать, чтобы популяризировать прививки в случаях, если будут остатки доз вакцин.
- Президент Украины Владимир Зеленский провакцинировался от коронавирусного заболевания COVID-19.