Вакцина Covishield, которой прививают украинцев, утверждена Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Поэтому проблем с международным признанием препарата быть не должно.

Об этом заявил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко в комментарии РБК-Украина.

“Когда речь идет о международном свидетельстве о вакцинации, то в правилах (международных медико-санитарных правилах ВОЗ, – ред.) четко прописано, что это свидетельство действительно только в том случае, если вакцина, которая используется, или средство профилактики утверждены ВОЗ”, – отметил замглавы Министерства здравоохранения.

Ляшко отметил, что в случае с COVID-19 речь пока идет о вакцинах Pfizer-BioNTech, Moderna и Astra Zeneca с производственными площадками в Индии и Южной Корее.

“Поэтому при вакцинации иммунобиологическими препаратами Covishield/Astra Zeneca – Oxford University никаких проблем относительно выдачи международного свидетельства о вакцинации и его дальнейшего использования не должно возникать”, – заверил главный санврач.

При этом он заявил, что китайская вакцина Sinovac, которую в Украине планируют использовать в ближайшее время, не имеет пока такого разрешения ВОЗ.

СПРАВКА

Oxford/AstraZeneca – это вакцина на платформе вирусного вектора без способности к репликации, которую разработали Оксфордский университет и британско-шведская компания AstraZeneca (о принципе работы векторных вакцин можно почитать здесь). Она показала среднюю эффективность в 70%. При одном из режимов дозирования может быть эффективной на 90%. Ее уже используют в Великобритании, Мексике и других странах. Для полной иммунизации нужны две дозы вакцины с интервалом в 28 дней. Вакцина может храниться до шести месяцев при температуре от +2 до +8 С.

CoviShield – это индийский аналог вакцины AstraZeneca. Вакцины AstraZeneca, кроме Индии, производят также в Южной Корее. Оба производителя были одобрены ВОЗ.