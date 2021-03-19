Президент США Джо Байден вместе с вице-президентом Камалой Харрис приехали в штат Джорджия, где накануне убили шестерых женщин-азиаток. Они погибли в результате стрельбы в трех массажных салонах Атланты и пригорода.

Заявление Байдена по этому поводу опубликовали на сайте Белого дома.

Цель визита Байдена и Харрис в штат – проследить, как здесь борются с пандемией COVID-19, а также – отреагировать на стрельбу в массажных салонах в окрестностях Атланты, в результате которой погибли женщины азиатского происхождения.

О проблеме расизма в штате первые лица государства поговорили с лидерами сообществ американцев азиатского происхождения. Они, в частности, говорили о том, что нападений на азиатов из-за расовой нетерпимости, становится больше.

Власти Джорджии пока не подтвердили, что стрельба в массажных салонах была преступлением на почве расовой ненависти, поскольку подозреваемый заявил, что он совершил убийства из-за личных сексуальных проблем.

“Джилл и я разделяем скорбь и возмущение нации их-за ужасного убийства восьми человек, среди которых шесть азиатских американских женщин”, – сказал Байден.

Он отметил, что несмотря на реальные мотивы стрелка, его администрация “осуждает кризис гендерного и антиазиатского насилия, который давно преследует нашу страну”.

“Я настоятельно призываю Конгресс незамедлительно принять Закон о преступлениях на почве ненависти из-за COVID-19, который ускорит реакцию федерального правительства на рост преступлений на почве ненависти, обострившихся во время пандемии, поддержит правительства штата и местные органы власти в улучшении отчетности о преступлениях на почве ненависти и обеспечит распространение информации о преступлениях на почве расовой ненависти”, – сказал президент США.