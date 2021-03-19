Заявление Байдена по этому поводу опубликовали на сайте Белого дома.
Цель визита Байдена и Харрис в штат – проследить, как здесь борются с пандемией COVID-19, а также – отреагировать на стрельбу в массажных салонах в окрестностях Атланты, в результате которой погибли женщины азиатского происхождения.
О проблеме расизма в штате первые лица государства поговорили с лидерами сообществ американцев азиатского происхождения. Они, в частности, говорили о том, что нападений на азиатов из-за расовой нетерпимости, становится больше.
Власти Джорджии пока не подтвердили, что стрельба в массажных салонах была преступлением на почве расовой ненависти, поскольку подозреваемый заявил, что он совершил убийства из-за личных сексуальных проблем.
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“Джилл и я разделяем скорбь и возмущение нации их-за ужасного убийства восьми человек, среди которых шесть азиатских американских женщин”, – сказал Байден.
Он отметил, что несмотря на реальные мотивы стрелка, его администрация “осуждает кризис гендерного и антиазиатского насилия, который давно преследует нашу страну”.
“Я настоятельно призываю Конгресс незамедлительно принять Закон о преступлениях на почве ненависти из-за COVID-19, который ускорит реакцию федерального правительства на рост преступлений на почве ненависти, обострившихся во время пандемии, поддержит правительства штата и местные органы власти в улучшении отчетности о преступлениях на почве ненависти и обеспечит распространение информации о преступлениях на почве расовой ненависти”, – сказал президент США.
- 16 марта в американской Атланте и пригороде произошли три вооруженных конфликта, в результате которых погибли по меньшей мере восемь человек. Подозреваемого задержали.
- По данным правоохранителей, четыре человека были убиты, один ранен в массажном салоне Young в пригороде Атланты. Позже стало известно о нападении на еще два аналогичных заведения – Gold Massage Spa и Aroma Therapy Spa. В Gold Spa погибли три женщины, в Aroma Spa – еще одна женщина.
- Подозреваемого в стрельбе, 21-летнего Роберта Аарона Лонга из Вудстока задержали примерно в 240 км к югу от Атланты.