Бойкот американскими компаниями рекламы в Facebook стал причиной кризиса в компании.

Об этом сообщается в материале американского журнала Vice.

“Это начиналось как шум несогласных, но кампания по убеждению брендов бойкотировать рекламу Facebook в июле месяце превратилась в серьезный кризис для гиганта социальных сетей”, – сказано в сообщении.



Уточняется, что все началось, когда один из крупнейших мировых рекламодателей Univeler присоединился к кампании “Стоп ненависти для прибыли”. Также кампанию поддержали Verizon, Patagonia, Ben и Jerry’s, а также Coca-Cola и Hershey’s.

Хотя в Facebook попытались оперативно принять меры и начать маркировать сомнительный контент, этого было недостаточно.

Позднее к компании также присоединился глобальный производитель напитков Diageo, владеющий брендами Guinness, Smirnoff и Johnnie Walker.

Помимо того, кампанию поддержали Levi Strauss, Jansport, Lululemon и Starbucks.

В СМИ сообщается, что движение поддерживают также принц Гарри и Меган Маркл. В целом о прекращении или приостановке рекламы в Facebook объявили больше 160 компаний.

Отмечается, что Facebook получает от рекламы 98% своего годового года и цены акций компании еще в пятницу упали больше чем на 8%, а в понедельник еще на 2,5%.

Уточняется, что компания “Стоп ненависть для прибыли” была запущена для привлечения к ответственности гендиректора Facebook Марка Цукерберга за распространение ненавистнических высказываний.