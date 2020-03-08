Владимир Зеленский в интервью британскому изданию The Guardian сравнил сериал "Слуга народа", где он играл роль президента Украины, с реальной жизнью главы государства.

Об этом идет речь в материале издания.

Зеленский отметил, что на самом деле “это очень похоже”, но реальная работа президента страны сопряжена с гораздо большими трудностями, чем может “вписаться” в один сезон телевизионного шоу.

“Это правда, что больше проблем. Они катастрофические. Извините, они появляются, как прыщи на 18-летнем юноше. Вы не знаете, где они появятся и когда”, – заявил Зеленский.

В качестве одной из последних проблем он назвал коронавирус и размещение эвакуированных из Китая граждан в санатории “Новые Санжары”, которое сопровождалось протестами местных жителей.

Журналисты также спросили Зеленского, не жалеет ли он, что издевался над политиками в своем телешоу.

“Я понял, что без опытных людей невозможно управлять страной. Но эти люди – на среднем уровне. Они – чиновники, которые знают, куда надо спешить, что делать, кому доставить бумаги”, – заявил в ответ Зеленский.

В статье отмечается, что глава государства привлек к управлению Украиной “некоторых старых друзей” – Андрея Ермака, Сергея Шефира, Ивана Баканова. Кроме того, он сформировал Правительство, состоящее “в основном из авторитетных реформаторов”. Журналисты пишут, что смена Правительства, увольнение премьера Алексея Гончарука и генпрокурора Руслана Рябошапки “были восприняты как удар по усилиям в проведении реальных реформ”.

СПРАВКА. Сериал “Слуга народа” сняла студия “Квартал 95”. Он состоит из трех сезонов. Премьера сериала в Украине состоялась на телеканале “1+1” в ноябре 2015 года, второго сезона – 23 октября 2017 года, а премьера третьего сезона состоялась накануне президентских выборов – в 2019 году. По сюжету, главный герой – учитель истории Василий Голобородько – стал популярным в стране благодаря резкому видеоролику, критикующему власть и коррупцию в общем. После этого его избрали президентом Украины. Роль Голобородько исполнил Владимир Зеленский.