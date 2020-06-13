Пробное ВНО, которое отменил Кабинет Министров из-за ситуации с коронавирусом в Украине, можно будет пройти онлайн 15 и 17 июня.

Об этом сообщает Украинский центр оценивания качества образования.

“Мы просим вас 15 июня и 17 июня не приходить на пункты проведения пробного ВНО, кроме ответственных за пункты и их помощников, а также сообщить об этом всем вашим друзьям, знакомым, коллегам, кто, возможно, также должен прийти к нам в этот понедельник. … Учитывая сложившуюся ситуацию, мы предлагаем участникам пройти тестирование дома”, – говорится в сообщении.

Участники пробного тестирования могут 15 июня в 11:00 зайти на свою информационную страницу и загрузить тестовую тетрадь и бланк ответов по украинскому языку и литературе, а 17 июня – по тому учебному предмету, который был выбран для прохождения пробного ВНО.

Внести свои ответы в сервис определения результатов нужно до 19 июня. Сервис определения результатов будет работать с 11:00 17 июня до 18:00 19 июня.

Ознакомиться с процедурой проведения пробного ВНО можно по ссылке.