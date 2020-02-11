Музыкант Григорий Воля песней высмеял нардепа от "Слуги народа" Евгения Брагаря, который посоветовал пенсионерке продать пса, чтобы рассчитаться за коммуналку.

Соответствующий видеоролик Григорий Воля опубликовал на своем Youtube-канале.

Григорий Семергий — учитель украинского языка, поет и музыкант. В сети он известен как автор шутливых песен на политическую тематику Григорий Воля.

“Меня зовут Григорий Семергий. Я автор и исполнитель своих песен, а также пишу тексты для популярных артистов. Моих песен насчитывается около 250 штук. Я пишу о том, что близко мне и каждому человеку. Это и серьезные, и юмористические песни о ситуации в стране, о политике, о природе, о любви и другие”, — рассказывает о себе сам автор.

Накануне музыкант написал и опубликовал новую песню. Она посвящена нардепу от “Слуги народа” Евгению Брагарю, который в эфире телеканала “112 Украина” посоветовал пенсионерке продать собаку, чтобы рассчитаться за коммунальные услуги.

“Дві собаки, три кота — математика проста. Заплатіть ще за воду, не робіть державі шкоду. І продайте хом’яка — з нього вигода яка. “Продай собаку — заплати за газ!”. Вже навіть кури сміються з нас”, — поет Воля.

Также музыкант обыграл в песне ситуацию: хозяевам пришла квитанция за газ и их собаке по кличке Шарик приходится прятаться, чтобы не быть проданной.

“Я дам відповідь таку: у голові в когось куку. А Шаріка я не продам, хай депутат за газ заплатить сам”, — резюмировал музыкант.

Продай собаку – заплати за газ "Продай собаку – заплати за газ": трохи народної творчості вам у стрічку 🔥Підписуйтесь на #Букви в Telegram: https://t.me/bykvu📹: Григорий Воля (https://youtu.be/VJf2GP8TsNk) Gepostet von Букви am Montag, 10. Februar 2020