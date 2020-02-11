Соответствующий видеоролик Григорий Воля опубликовал на своем Youtube-канале.
Григорий Семергий — учитель украинского языка, поет и музыкант. В сети он известен как автор шутливых песен на политическую тематику Григорий Воля.
“Меня зовут Григорий Семергий. Я автор и исполнитель своих песен, а также пишу тексты для популярных артистов. Моих песен насчитывается около 250 штук. Я пишу о том, что близко мне и каждому человеку. Это и серьезные, и юмористические песни о ситуации в стране, о политике, о природе, о любви и другие”, — рассказывает о себе сам автор.
Накануне музыкант написал и опубликовал новую песню. Она посвящена нардепу от “Слуги народа” Евгению Брагарю, который в эфире телеканала “112 Украина” посоветовал пенсионерке продать собаку, чтобы рассчитаться за коммунальные услуги.
“Дві собаки, три кота — математика проста. Заплатіть ще за воду, не робіть державі шкоду. І продайте хом’яка — з нього вигода яка. “Продай собаку — заплати за газ!”. Вже навіть кури сміються з нас”, — поет Воля.
Также музыкант обыграл в песне ситуацию: хозяевам пришла квитанция за газ и их собаке по кличке Шарик приходится прятаться, чтобы не быть проданной.
“Я дам відповідь таку: у голові в когось куку. А Шаріка я не продам, хай депутат за газ заплатить сам”, — резюмировал музыкант.
Продай собаку – заплати за газ
"Продай собаку – заплати за газ": трохи народної творчості вам у стрічку 🔥Підписуйтесь на #Букви в Telegram: https://t.me/bykvu📹: Григорий Воля (https://youtu.be/VJf2GP8TsNk)
Gepostet von Букви am Montag, 10. Februar 2020
- После инцидента депутат Евгений Брагарь, заявил, что “он еще не научился отвечать на чувствительные вопросы”.
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