Об этом сообщили в пресс-службе ОГА.

Создать такую службу поручил глава Херсонской ОГА Юрий Гусев.

“Задача этой службы – определять индекс счастья, методология расчета которого уже утверждена распоряжением председателя облгосадминистрации. Служба будет измерять этот индекс, понимать, какая его динамика из года в год, из квартала в квартал или в течение полгода, например. И, исходя из этого, понимать, что именно не устраивает людей, делает их несчастными”, – сказал советник Гусева Андрей Богданович в интервью Громадському радио.

“Весну Карпук назначили на должность в соответствии с распоряжением председателя ОГА № 144-ОС от 7 февраля 2020 года. К исполнению обязанностей она приступила 10 февраля”, – говорится в сообщении.

Журналист Михаил Скляр на своей странице в Facebook сообщил, что ранее Карпук работала продавщицей женской одежды и консультантом в автосалоне.

“До карьерного взлета Весна работала продавщицей женской одежды и консультантом в автосалоне. Однако Председатель ХОГА разглядел каким-то образом у девушки потенциал осчастливить жителей Херсонской области. Сказано-сделано и Весна теперь госслужащий и командует фронтом борьбы за счастье в отдельно взятом регионе”, – отметил Скляр.

Он отметил, что на вопрос журналистов, почему ее поддержала конкурсная комиссия, ведь она не имеет специальности социолога, как того требовали условия конкурса, Карпук сказала, что “имеет оригинальное имя, которое хорошо подходит к Службе счастья”.

Кроме имени, Весна известна довольно откровенными фото в соцсетях, которые нашли журналисты. А также фотографией, где совсем юная Карпук (новоиспеченной чиновнице сейчас 32 года), позирует с юношей, очень похожим на Владимира Зеленского, (президенту Украины, напомним, в январе исполнилось 42 года).

В то же время, по информации ОГА Карпук училась в Херсонском государственном университете, где получила две специальности – филологическую и экономическую.