#Буквы рассказывают, что известно о нем.
Арно обошел основателя Amazon Джеффа Безоса (2 место), основателя Microsoft Билла Гейтса (3 место).
Бернар Арно является президентом компании Louis Vuitton. В пятницу акции LVMH (Louis Vuitton Moët Hennessy) подорожали на 0,7 %. Таким образом, состояние Арно увеличилось на $ 1,9 млрд и сейчас составляет в $116,5 млрд.
Биография
Бернар Арно родом из французского города Рубе, в 1971 году окончил Политехническую школу с инженерным дипломом.
В 22-летнем возрасте Арно начал работать в компании Ferret-Savinel, которая принадлежала его отцу. Но через несколько лет ушел со строительных работ и занялся сделками с недвижимостью.
В 30 лет он уже стал президентом компании.
В 35 лет Бернар Арно приобрел компанию по производству предметов роскоши Financière Agache. Он решил продать большинство ее активов, оставив лишь самые элитные – Christian Dior и парижский универмаг Le Bon Marché.
В последующие годы предприниматель приобрел дома Celine и Christian Lacroix.
3 июля 1987 года в парижском отеле Plaza Athénée владельцы компаний Moët Hennessy и Louis Vuitton Ален Шевалье и Анри Ракамье договорились о слиянии и создании концерна LVMH.
Арно продолжал скупать элитные бренды: Berluti, Kenzo, Loewe, Marc Jacobs, Fendi, DKNY и др.
Арно является заядлым коллекционером – у него есть полотна Пикассо, Ив Клейна, Генри Мура и Энди Уорхола.
У Бернара Арно пять детей. В 1991 году он женился во второй раз. Его супруга – пианистка Элен Мерсье.
- Ранее семья бизнесмена-миллиардера Бернара Арно и его группа компаний Louis Vuitton Moët Hennessy решили пожертвовать 200 млн евро, чтобы помочь отремонтировать Нотр-Дам.