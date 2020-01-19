Согласно обновленному рейтингу Forbes список самых богатых людей мира по итогам 2019 года возглавил французский бизнесмен Бернар Арно. Его состояние оценивается в 116,5 миллиардов долларов.

#Буквы рассказывают, что известно о нем.

Арно обошел основателя Amazon Джеффа Безоса (2 место), основателя Microsoft Билла Гейтса (3 место).

Бернар Арно является президентом компании Louis Vuitton. В пятницу акции LVMH (Louis Vuitton Moët Hennessy) подорожали на 0,7 %. Таким образом, состояние Арно увеличилось на $ 1,9 млрд и сейчас составляет в $116,5 млрд.

Биография

Бернар Арно родом из французского города Рубе, в 1971 году окончил Политехническую школу с инженерным дипломом.

В 22-летнем возрасте Арно начал работать в компании Ferret-Savinel, которая принадлежала его отцу. Но через несколько лет ушел со строительных работ и занялся сделками с недвижимостью.

В 30 лет он уже стал президентом компании.

В 35 лет Бернар Арно приобрел компанию по производству предметов роскоши Financière Agache. Он решил продать большинство ее активов, оставив лишь самые элитные – Christian Dior и парижский универмаг Le Bon Marché.

В последующие годы предприниматель приобрел дома Celine и Christian Lacroix.

3 июля 1987 года в парижском отеле Plaza Athénée владельцы компаний Moët Hennessy и Louis Vuitton Ален Шевалье и Анри Ракамье договорились о слиянии и создании концерна LVMH.

Арно продолжал скупать элитные бренды: Berluti, Kenzo, Loewe, Marc Jacobs, Fendi, DKNY и др.

Арно является заядлым коллекционером – у него есть полотна Пикассо, Ив Клейна, Генри Мура и Энди Уорхола.

У Бернара Арно пять детей. В 1991 году он женился во второй раз. Его супруга – пианистка Элен Мерсье.